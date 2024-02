Skull & Bones: Akazie sammeln – Wo ihr das Holz findet und wie ihr es abbaut

Kann ich Akazienholz sammeln, ohne das Minispiel? Ja! Wenn ihr in den Einstellungen im Gameplay-Tab nachseht, findet ihr die Option Automatisches Sammeln . Schaltet ihr sie an, müsst ihr den Akazienspots nur nah genug sein und auf Ernten klicken.

Skull and Bones: 2 der besten Schiffe, die ihr auf See braucht

Skull and Bones: 2 der besten Schiffe, die ihr auf See braucht

Um das Holz zu sammeln, benötigt ihr eine Säge und eure Schaluppe. Eine Säge erhaltet ihr recht früh im Spiel im Rahmen der Tools of Trade -Questreihe. Solltet ihr noch keine haben, könnt ihr mit einem Stück Metal und zwei gerissenen Segeln den Zimmerer in Saint-Anne bitten, euch eine herzustellen.

Wie sammelt ihr Akazienholz? Akazien wachsen immer in kleinen Gruppen von drei bis vier Bäumen. Ihr erkennt sie an den hellgrünen Blättern und dem hellen Stamm.

Wofür benötigt ihr Akazienholz? Akazienholz ist in Skull & Bones ein frühzeitig benötigter Rohstoff. Es wird dafür verwendet, um eurer erstes Schiff zu verbessern. Später braucht ihr es auch, um neue Schiffe zu bauen. Außerdem wird der Rohstoff in Quests benötigt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to