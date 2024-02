Skull & Bones: Schatzkarten – Wo ihr sie findet und welche Belohnungen es gibt

Nehmt an einem Welt-Event wie dem PvP Cutthroat Cargo Hunt teil. Sobald ihr dem Event beigetreten seid, werden ihr als Ziel markiert. Das bedeutet, dass andere Spieler euch angreifen und versenken können. Seid also auf der Hut.

Skull and Bones: 2 der besten Schiffe, die ihr auf See braucht

Wie funktionieren Schatzkarten? Wenn ihr Schatzkarten in Skull & Bones einsammelt, müsst ihr sie öffnen und lesen. Die Karte gibt euch Hinweise via Text, aber auch mit Bildern. Manche, wie die legendären Karten, markieren euch sogar einen bestimmten Outpost, den ihr ansteuern müsst.

Skull & Bones wäre kein Piratenspiel ohne Schatzkarten und natürlich könnt ihr Schätze verschiedenster Seltenheitsgrade finden. Welche Karten es gibt, wo ihr sie findet und was die Belohnungen sind, lest ihr hier.

