Der schlimmste Boss der Welt? CEO freut sich, wenn ihr euren Hund zum Wohl der Firma verkauft

Die Rückkehr von der „Corona-Home-Office-Zeit“ zurück in den Büro-Alltag scheint aktuell bei vielen Firmen ein Problem darzustellen, nicht nur bei Clearlink. Auch bei Activision Blizzard führt das aktuell zu Schwierigkeiten : Viele Mitarbeiter, die in der Home-Office-Zeit angeworben wurden, kündigen nun wieder, weil sie die regelmäßige Fahrt ins Büro nicht auf sich nehmen können.

Was ist vorgefallen? In dem Gespräch sollte es vor allem darum gehen, dass die Mitarbeiter nun wieder zur regelmäßigen Rückkehr ins Büro verpflichtet werden. Nachdem noch im Oktober zugesagt wurde, dass niemand wieder ins Büro gezwungen wird und diese Regelung Bestand haben sollte, kam das für viele überraschend.

Um wen geht es? Die Rede ist von James Clarke, den CEO der Marketing-Firma Clearlink. Der hatte vor einigen Tagen eine Konferenz gehalten und sich dabei an seine Mitarbeiter gewandt. Anstatt eines besonnenen Gesprächs, machte er seinen Mitarbeitern allerdings zahlreiche Vorwürfe (via pcgamer ).

