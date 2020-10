The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wo liegen die Parallelen bei der Ausgrabung? Die Ausgrabung in ESO läuft in mehreren Schritten ab:

Diesen Prozess vergleicht der Schatzjäger mit dem Finden von Orten in der Realität. Dazu setzt er sich meist an den PC und legt mehrere Karten übereinander. Dort versucht er beispielsweise alte Wege zu finden, die es heute nicht mehr gibt. Dort könnten alte Münzen oder ähnliche Gegenstände verloren gegangen sein.

Wo liegen die Parallelen bei der Suche nach Ausgrabungen? In ESO müsst ihr zu Beginn in einem Minispiel verschiedene Punkte über das Lösen eines Rätsels erreichen. Dies wiederum grenzt den Bereich ein, in dem sich die spätere Ausgrabung befindet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das Video entstand in Zusammenarbeit mit den Entwicklern, wurde mit dem Hinweis „Werbung“ versehen und in einem Livestream von Bethesda gezeigt. Trotzdem wirken die Vergleiche nachvollziehbar und nicht konstruiert.

Worum geht es in dem Video? Laut dem Schatzjäger sind die Gemeinsamkeiten vom Antiquitätensystem in ESO und einer echten Schatzsuche „verblüffend“. Die Entwickler sollen sich „Gedanken gemacht haben“, um die Jagd realistisch dazustellen, die mit der Erweiterung Greymoor eingeführt wurde.

Der YouTuber German Treasure Hunter geht im realen Leben auf Schatzsuche. Seit über 6 Jahren macht er Videos zu dem Thema. In einem Video hat er sich das Antiquitätensystem von The Elder Scrolls Online angesehen und viele Parallelen zur echten Schatzjagd gefunden.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf × 9 =

Insert

You are going to send email to