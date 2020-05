Saturn.de und Mediamarkt.de bieten aktuell beliebte SSDs von SanDisk mit reichlich Speicherkapazität per Direktabzug besonders günstig an.

Das bietet das Modell: Die Sandisk SSD Plus mit SATA 6Gb/s-Schnittstelle für den internen Einbau in PC oder Notebook erreicht Leseraten von bis zu 545 MByte pro Sekunde und Schreibraten von bis zu 450 MByte pro Sekunde, was für den typischen Alltagsgebrauch vollkommen ausreichend ist.

Dank der großen Speicherkapazität von 1 oder 2 Terabyte eignet sie sich damit nicht nur als flotter Systemdatenträger, sondern auch zur Beschleunigung von Ladezeiten in Spielen oder bei anderer Software, die ebenfalls ihren Platz finden. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie.

Die Modelle aus SanDisks Plus-Reihe verzichten standardmäßig auf einen DRAM-Cache, weswegen es bei großen Schreibvorgängen zu Einbrüchen der Übertragungsdaten kommen kann. Im Alltagsgebrauch macht sich dies jedoch nicht bemerkbar.

Derweil soll die 2 TByte-Variante Berichten zufolge auf den gleichen Controller wie das teurere Modell aus der „3D Ultra“-Reihe setzen und auch über immerhin 512 MByte DRAM-Chache verfügen.

Rezensionen und Ersparnis

So bewerten Nutzer: Die Modelle werden mit 4,8 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet, wobei vor allem die Performance und der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber herkömmlichen Festplatten gelobt werden. Negative Stimmen gibt es in der Regel nur bei Montagsmodellen.

Ersparnis: Saturn.de bietet die SSD mit 1 TByte durch 20 Euro Direktabzug an der Kasse aktuell versandkostenfrei für 89 Euro statt 109 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies aktuell der günstigste Preis und das Modell sonst erst ab rund 109 Euro mit Versand gelistet. Zudem gibt es derzeit keine günstigere SSD mit 1 TByte.

Das 2 TByte-Modell gibt es derweil bei Mediamarkt.de mit 30 Euro Direktabzug während des Bestellvorgangs für 179 Euro statt 209 Euro, wobei sich durch Newsletter-Anmeldung per Gutschein nochmal 10 Euro sparen lassen.

Im Preisvergleich startet sie ansonstens erst ab rund 213 Euro. Auch hier gibt es zurzeit keine günstigeren SSDs mit 2 TByte Speicherkapazität.

Weitere Angebote

Darüber hinaus sind aber auch noch andere Artikel aktuell bei Saturn.de und Mediamarkt.de vergünstigt im Angebot, die sich allesamt über die entsprechenden Übersichtsseiten im Online-Shop aufrufen lassen:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.