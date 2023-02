Samsung Galaxy Tab A8: Eines der besten Einsteiger-Tablets jetzt zum Tiefstpreis im MediaMarkt-Angebot

Das beliebte und gut bewertete Preis-Leistungs-Tablet Samsung Galaxy Tab A8 hat MediaMarkt aktuell besonders günstig im Angebot.

So gut ist der Preis: Das Samsung Galaxy Tab A8 kostet in der silbernen WiFi-Variante bei Mediamarkt.de aktuell versandkostenfrei nur 139 Euro statt 229 Euro UVP. Auch bei Saturn.de gibt es aktuell den günstigen Preis, jedoch ist unklar wie lange.

Laut Preisvergleichsseiten war das beliebte Einsteiger-Tablet bisher noch nicht günstiger zu haben. Andere Händler starten derzeit erst ab rund 170 Euro.

Das bietet Samsungs Galaxy Tab A8

Dank 10,5 Zoll großen Display mit 1.920 x 1.200 Pixeln, Octacore-Chip nebst 3 GB RAM sowie erweiterbaren 32 GB Festspeicher bietet das Galaxy Tab A8 mit Android 11 zum Angebotspreis einiges für den alltäglichen Betrieb.

Mit an Bord sind natürlich auch Front- und Rückkamera sowie gleich vier verbaute Lautsprecher für die Audiowiedergabe mit Dolby Atmos, während Freunde von Streaming-Diensten wie Netflix und Co. dank DRM Widevine-Level 1 auch Inhalte in Full HD genießen können.

Auch mit einfachen Spielen kommt das Tablet zurecht, wobei man angesichts der Einstiegsklasse natürlich keine Performance-Wunder erwarten sollte. Ein Update auf Android 12 ist derweil gerade im Kommen.

Samsung Galaxy Tab A8 bei Mediamarkt.de

Rezensionen und Test des Galaxy Tab

Gute Bewertungen: Auf Mediamarkt.de hat das Modell in über 100 Rezensionen durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen erhalten.

Gelobt werden vor allem die gute Benutzbarkeit sowie Verarbeitung und Klang, während vereinzelt die Performance schneller sein könnte.

Im Test: Notebookcheck.com hat die LTE-Variante des Tablets getestet und eine Wertung von 81 Prozent mit dem Testurteil “Gut” vergeben.

Das Samsung Galaxy Tab A8 empfiehlt sich als günstiges und gut ausgestattetes Surf- und Multimedia-Tablet, bietet gegenüber seinem Vorgänger aber fast nichts neues. notebookcheck.com

Pro Schlankes und stabiles Metallgehäuse

4 Lautsprecher mit Dolby Atmos

Solide Performance

Kindermodus und Android 11

DRM Widevine L1

schnelles WLAN, Bluetooth 5.0

Weitgehend flüssige Bedienung

Kein PWM-Flackern

Solide Akkulaufzeiten Contra Wenig freier Speicher

Schwache 8-MP-Kamera

Kontrastarmes Display

Ungenaues und langsames GPS

Kein Fingerabdrucksensor

Lange Ladezeit mit 7,8-Watt-Netzteil

Technische Eckdaten

CPU Unisoc Tiger T618, 2x 2,00 GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 2,00 GHz (ARM Cortex-A55) RAM 3GB Speicher 32 GB Flash (eMMC) Grafik ARM Mali-G52 MP2 (iGPU) Display 10,5 Zoll, 1.920 x 1.200, 216 ppi, Multi-Touch, PLS Anschlüsse 1x USB-C 2.0, 1x Klinke Wireless WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 5.0 Navigation GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Kompass SIM – Mobilfunk – Cardreader microSDXC (bis 1TB) Webcam 5 Megapixel (vorne), 8 Megapixel, AF Betriebssystem Android 11 Akku Li-Polymer, 7040mAh Abmessungen 246,8 x 161,9 x 6,9 mm Gewicht 508 g Besonderheiten Beschleunigungssensor, Lagesensor, Lichtsensor, Lichtsensor, Hallsensor, USB-C Netzanschluss Herstellergarantie zwei Jahre

Weitere Angebote

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

