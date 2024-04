Um Ruffy in One Piece auf Netflix spielen zu können, wurde ein Schauspieler 80 Tage lang zu Jack Sparrow

Damit können sich deutsche One-Piece-Fans hierzulande stets aktuell halten. Die wöchentlich neuen Manga-Kapitel, wenn nicht gerade Pause ist, könnt ihr hingegen in der Manga-Plus-App lesen. Diese wird von Shueisha, dem Verlag hinter One Piece, betrieben und die aktuellsten drei Kapitel einer Reihe sind kostenlos.

Wann geht es mit One Piece auf Netflix weiter? Fürs Erste hat Netflix eine zweite Staffel für die Live-Action-Adaption angekündigt. Diese wird vermutlich nahtlos an die erste anknüpfen und eventuell sogar den Start auf der Grand Line sowie die Abenteuer rund um die Baroque Firma behandeln.

Wer ist Iñaki Godoy? Schauspieler Iñaki Godoy wurde 2003 geboren, stammt aus Mexiko und stellt in der Live-Action-Adaption von One Piece den Hauptcharakter Monkey D. Ruffy dar. Während er mit dieser Rolle Weltbekanntheit erlangte, war er bereits seit 2016 – also bereits mit 13 Jahren – im mexikanischen Fernsehen aktiv.

