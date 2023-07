Nvidia RTX 4070 – NextGen-Grafikkarte so günstig wie nie im Mindfactory-Angebot

Sparfüchse aufgepasst: Holt euch hier euer NextGen-Grafik-Upgrade mit der RTX 4070 zum bisher günstigsten Preis. Nur für kurze Zeit bei Mindfactory.

Ihr seid auf der Suche nach einer leistungsstarken und effizienten Grafikkarte für eure Spiele und Kreationen? Dann haben wir einen heißen Tipp für euch: Bei Mindfactory gibt es aktuell die Nvidia Geforce RTX 4070 Dual von Palit für nur 579€. Das ist ein echter Knallerpreis für diese Grafikkarte, die erst im April 2023 auf den Markt gekommen ist.

Hinweis: Wir verlinken auf die Übersichtsseite der MindStars von Mindfactory. Von dort müsst ihr die 12GB Palit Geforce RTX 4070 Dual Aktiv auswählen. Leider wird euch manchmal der falsche Preis angezeigt, wenn wir direkt auf die Produktseite verlinken.

Das kann die Nvidia RTX 4070

Die Nvidia RTX 4070 ist eine High-End-Grafikkarte, die auf der neuen Ada Lovelace-Architektur basiert. Sie bietet bis zu 2x mehr Leistung und Energieeffizienz als die Vorgängergeneration der RTX 30-Serie. Mit 12 GB GDDR6X-Speicher, einem Boost-Takt von bis zu 1845 MHz ist sie bestens gerüstet für anspruchsvolle Spiele und Anwendungen.

Die RTX 4070 unterstützt die neuesten Technologien von Nvidia, wie Raytracing, DLSS 3, Reflex und Studio. Raytracing ermöglicht euch hyperrealistische Lichteffekte in euren Spielen, die das Eintauchen in virtuelle Welten verstärken. DLSS 3 nutzt KI, um die Leistung eurer Grafikkarte zu beschleunigen und gleichzeitig die Bildqualität zu verbessern. Reflex optimiert eure Reaktionsgeschwindigkeit und Zielgenauigkeit in wettkampforientierten Spielen. Und Studio bietet euch professionelle Tools und Treiber, um eure kreativen Projekte zu verwirklichen.

Die Nvidia RTX 4070 ist eine Grafikkarte, die vor allem für das Spielen in WQHD (2560×1440) ausgelegt ist. In dieser Auflösung erreicht sie in den meisten aktuellen Spielen hohe FPS bei maximalen Details, auch mit Raytracing und DLSS 3 aktiviert.

Aber auch in 4K (3840×2160) kann die Nvidia RTX 4070 noch überzeugen, zumindest wenn man bereit ist, einige Abstriche bei den Grafikeinstellungen zu machen oder auf DLSS 3 zu setzen. Allerdings kann der Videospeicher von 12 GB in einigen Fällen knapp werden, wenn man sehr hohe Texturen oder andere speicherintensive Optionen verwendet.

