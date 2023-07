Ihr habt lange genug gewartet: Zu diesem Preis muss man die PS5 einfach kaufen

Noch bis zum 7. August könnt ihr euch die PS5 bei Expert fast 100€ günstiger sichern. Lasst euch dieses Mega-Schnäppchen nicht entgehen!

Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als die PS5 immer ausverkauft war? Als man auf Twitter-Bots und Ticker angewiesen war, um eine zu ergattern? Kaum war diese dunkle Ära vorbei, kam die Preiserhöhung auf 549€. Expert macht jetzt Schluss mit Playstation-Verdruss: Noch bis zum 7. August bekommt ihr Sonys Konsole für knapp 460€.

Starke Konsole mit einem Controller aus dem Jahr 2100

Bei der Entscheidung, welche Konsole man kauft, spielen nicht nur die Exklusivtitel eine Rolle. Eines der größten Verkaufsargumente der PS5 ist der Controller. Er ist randvoll mit Technologien, die scheinen, als ob Zeitreisende sie aus dem nächsten Jahrhundert zurückgebracht haben. Das haptische Feedback sorgt durch komplexe Vibration für das nächste Level der Immersion.

Die adaptiven Trigger können beim Drücken Widerstand leisten, um etwa bei Horizon Forbidden West das Ziehen der Bogensehne zu simulieren. Mit dem integrierten Mikrofon ergeben sich auch völlig neue Ebenen des Gamedesigns. Trotz der ganzen Neuerungen bleibt er dem klassischen PS5-Design treu; Playstation Fans freuen sich über die gewohnte Passform.

Den Dualsense Controller gibt es in vielen verschiedenen Farben.

Die Konsole selbst weiß natürlich auch mit ihrer Technik zu überzeugen. Wenn ihr einmal gesehen habt, wie gut God of War Ragnarök und Co. auf einem 4K aussehen, wisst ihr wie stark die Hardware unter Haube sein muss. Apropos 4K TV: Hat dieser einen HDMI 2.1 Anschluss, schafft die PS5 bis zu 120 FPS! Bei dem Preis von aktuell 460€ solltet ihr nicht lange überlegen und direkt zugreifen, bevor das Angebot am 7. August vorbei ist.

Verpasst keine aktuellen Angebote mehr: Mit unserer Deal-Übersichtsseite seid immer auf dem neusten Stand. Dort findet ihr jeden Tag die besten Deals rund um Gaming und Tech.