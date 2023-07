Der meistgekaufte Gaming-Monitor auf Amazon hat 24 Zoll & 170Hz und ist jetzt noch günstiger

Der KOORUI Gaming-Monitor ist der Nr1. Bestseller auf Amazon. Jetzt gibt es den beliebtesten Monitor nochmal günstiger.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Gaming-Monitor, der eure Spiele zum Leben erweckt? Dann gibt es hier ein tolles Angebot für euch: Der KOORUI 24,5 Zoll Gaming-Monitor ist der meistgekaufte auf Amazon und er ist jetzt noch günstiger zu haben! Der Preis ist jetzt von 159,99 auf nur noch 109,90€ reduziert. Bei diesem Schnäppchenpreis solltet ihr nicht zu lange warten.

Warum ihr euch den KOORUI Gaming-Monitor nicht entgehen lassen solltet

Der KOORUI Gaming-Monitor ist ideal für Gaming. Das rahmenlose Design bietet euch ein immersives Spielerlebnis, mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln erlebt ihr eure Spiele in Full HD. Dank einer Bildwiederholrate von 170 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms profitiert ihr von einer flüssigen und reaktionsschnellen Spielsteuerung.

Durch die Unterstützung von AMD FreeSync genießt ihr jederzeit eine ruckelfreie Darstellung. Damit wird die Bildwiederholrate des Monitors an die Bildrate eurer Grafikkarte anpasst. Mit HDR10 erhaltet ihr eine lebendige Farb- und Kontrastwiedergabe. Und mit der Eye-Care-Technologie werden eure Augen auch bei langen nächtlichen Gaming-Sessions geschont, indem das blaue Licht und das Flimmern reduziert wird.

Mit dem verstellbaren Standfuß, lässt sich der Monitor in der Höhe, Neigung und Drehung perfekt an euch anpassen. Die diversen Anschlüsse, darunter HDMI, DisplayPort und Audio-Ausgang, geben euch die Möglichkeit mehrere verschiedene Geräte an euren Monitor anzuschließen.

Für den sehr geringen Preis von nur 109,90€ bekommt ihr mit dem KOORUI Gaming-Monitor eine Menge geboten. Lasst euch dieses Schnäppchen am besten nicht gehen. Aber wartet nicht zu lange, denn der Monitor ist sehr beliebt und durch das Angebot jetzt noch attraktiver.

Wenn ihr auf der Suche nach spannenden Angeboten auf Gaming, Hardware und Multimedia seid, dann schaut doch mal in unserer Übersicht vorbei. Hier stellen wir jeden Tag die besten Aktionen, Schnäppchen und Rabatte ausführlich vor.