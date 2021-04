Returnal vorbestellen: PS5 exklusives Spiel jetzt bei Saturn kaufen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf dem Papier und in den gezeigten Gameplay-Szenen macht Returnal bislang eine sehr gute Figur. Das Gameplay ist gewohnt komplex und actionreich, während in Sachen Story neue Pfade betreten werden. Ein Selbstläufer ist Returnal allerdings nicht, ganz im Gegenteil sogar. Ich kann es kaum erwarten, selbst meine ersten Runden auf Atropos zu drehen und tief in der Geschichte von Selene abzutauchen. Wenn ich das bekomme, was ich mir von Returnal erhoffe, könnte hier eines der interessantesten Spiele des Jahres auf mich warten.

Das ist die Story: In Returnal übernehmt ihr die Rolle der Astronautin Selene. Diese ist in einer Zeitschleife gefangen und erleidet auf einem gefährlichen Planeten Schiffbruch. Sie findet auf dem Planeten fremde, außerirdische Lebewesen und muss sich gegen diese behaupten. Insgesamt soll euch eine packende Horror-Story erwarten.

Nächster Titel für die PS5: Wer bereits das Glück hatte und eine PlayStation 5 kaufen konnte, kann sich auf ein weiteres exklusives Spiel für die Konsole freuen. Am 30. April 2021 erscheint Returnal. Es handelt sich hierbei um einen Third-Person-Roguelike-Shooter, den ihr jetzt bei Saturn für 79,99 Euro vorbestellen könnt. Versandkosten fallen keine an und ihr erhaltet das Spiel pünktlich zum Release.

Insert

You are going to send email to