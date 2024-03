Razer Barracuda X! Das Multiplattform-Headset ist nun 30% günstiger bei Amazon

Mit diesem Multiplattform-Headset bekommt ihr einen vielseitigen und flexiblen Begleiter. Nutzt das profitable Amazon-Angebot.

Das Razer Barracuda X ist ein kabelloses Headset, das ihr für Gaming am PC, eurer Konsole oder sogar eurem Smartphone nutzen könnt. Durch diese ungemeine Flexibilität erhaltet ihr stets die beste auditive Power für eure zukünftigen Abenteuer. Spart nun 30% und zahlt nur 112,20€ statt 159,99€.

Hier gibt euch Benedikt mehr Einblick zu diesem Headset.

Das Multiplattform-Headset hat es in sich

Mit seiner innovativen SmartSwitch Dual Wireless-Technologie könnt ihr nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wie PC, Konsole und Smartphone wechseln, ohne dabei auf Qualität oder Leistung zu verzichten.

Das Headset verfügt über leistungsstarke TriForce 40mm-Treiber. Dadurch sind euch klare und eindrückliche Klänge sicher. Ihr werdet es merken, wenn ihr eure Lieblingssongs hört oder starke Action-Kracher wie Cyberpunk 2077 oder Elden Ring spielt.

Das Mikrofon mit Nierencharakteristik filtert Hintergrundgeräusche heraus und fokussiert sich auf eure Stimme, um eine klare Kommunikation während des Spielens zu gewährleisten. Dies ist bei Online-Shooter-Spielen wie Rainbow Six Siege oder Valorant notwendig, da jeder Befehl oder Kommunikationsaustausch zählt.

Die Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden ist mehr als genug, um lange Gaming-Sessions durchzuziehen. Ihr könnt also jederzeit für eure Teamkameraden da sein, um Meetings durchzuführen oder gemeinsam in den Kampf zu starten. Das Headset könnt ihr leicht via USB-C aufladen.

Das Razer Barracuda X beschert euch weiche Ohrpolster und einen verstellbaren Kopfbügel. Durch den bequemen Sitz könnt ihr problemlos lange Gaming-Sessions haben oder auch unterwegs allerlei Inhalte genießen.

