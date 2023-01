Radeon RX 7900 XT zum Tiefstpreis: Die High-End-Grafikkarte gibt es jetzt hier 150 Euro unter UVP im Angebot

AMDs zweit schnellste Grafikkarte Radeon RX 7900 XT gibt es von Sapphire aktuell bei Mindfactory.de begrenzt besonders günstig.

So gut ist der Preis: Mindfactory.de bietet die Sapphire Radeon RX 7900 XT in seinen limitierten “MindStar”-Sonderangeboten aktuell versandkostenfrei für nur 899 Euro statt 948 Euro an (AMD-UVP: 1.049 Euro).

So günstig war das Modell laut Preisvergleich bisher nicht zu haben und auch keine andere Radeon RX 7900 XT ist derzeit so günstig gelistet, während andere Händler für das hiesige Modell mindestens 979 Euro verlangen.

Das Angebot muss dabei über die „MindStar“-Aktionsseite ausgewählt werden, damit der vergünstigte Preis gilt. Gegenwärtig sind noch 200 Exemplare verfügbar:

Das bietet die Radeon RX 7900 XT

Die Radeon RX 7900 XT mit 20 GB Grafikspeicher ist erst im vergangenen Dezember als leicht abgespeckte Version des Topmodells 7900 XTX erschienen und konkurriert mit Nvidias GeForce RTX 4070 Ti (12 GB).

Dabei bietet AMDs derzeit zweit schnellste Grafikkarte genügend Rechenleistung für aktuelle und kommende Spiele in höchsten Grafikeinstellungen bei WQHD- und auch UHD-Auflösung.

Rezensionen und Test

Im Test: Die Kollegen von Gamestar.de haben für die Radeon RX 7900 XT 4 von 5 Sternen vergeben und vornehmlich den ehemals hohen Preis und die schwächere Raytracing-Leistung moniert.

Die Radeon RX 7900 XT liegt im Test spürbar hinter der RTX 4080 und der RX 7900 XTX zurück. Dennoch bietet sie ausreichend 4K-Performance, um auch aktuelle Triple-A-Titel flüssig spielen zu können. Im kommenden Jahr soll mit FSR 3 dann auch noch ein ordentlicher Performance-Boost nachgereicht werden. Beim Raytracing ist die RX 7900 XT allerdings klar abgeschlagen. Gamestar.de

Pro Hohe Rasterleistung

Preis-Leistung bei Raster-Performance besser als bei Nvidia

Trotz kleines Formfaktors relativ leise

Deutlich energieeffizienter als Vorgänger Contra Raytracing-Leistung nicht auf dem Niveau von Nvidia

Zu geringer Preisunterschied im Vergleich zur RX 7900 XTX

Bewertungen von Käufern: In den Rezensionen auf Mindfactory.de kommt Sapphires Modell mit 3,7 von 5 Sternen in sechs Bewertungen überwiegend gut weg.

Gelobt werden dabei meist Performance, Laustärke und Temperatur, wobei lediglich ein User von der Performance gegenüber dem vorherigen Topmodell RX 6950 XT enttäuscht war und es nur eine Negativmeldung zu hohen Temperaturen gibt.

[…] die RX 7900 XT bietet wirklich eine hervorragende Leistung und insbesondere bei höheren Auflösungen macht sich der hohe Speicherausbau mit 20GB sowie die 320 Bit Anbindung sehr stark bemerkbar, welches für mich ein deutliches Kaufargument gewesen ist im Vergleich zur 4070 TI aus dem Hause nvidia. […] […] Nun aber leider zum Kontra und damit mein Grund die Karte bedauerlicherweise zu reklamieren:

Bei sehr hoher Belastung waren die Temperaturen laut HWinfo (Tool) in einem sehr hohen Bereich […] Benny auf Mindfactory.de

Aufgrund der Überhitzungsproblemen beim Referenzmodell der zeitgleich erschienen 7900 XTX, bekam ich Sorgen, dass es mit dieser ebenso sein wird. Nach ausreichenden Tests konnte ich jedoch feststellen, dass es nicht der Fall bei meiner Karte war. Dazu noch kein Spulenfiepen oder ähnliches. Die Lüfter sind erst bei voller Auslastung einigermaßen zu hören, was ich hier sogar eher als positiv entnehme. Allem in allem zufrieden Shayan auf Mindfactory.de

Hat schlechter performet als meine vorherige RX 6950-XT, was natürlich auch nur Pech sein kann. Nichtsdestotrotz sehr ärgerlich und wird sofort zurückgeschickt. Lennard auf Mindfactory.de

Technische Eckdaten

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB-C mit DisplayPort 2.1 Grafik AMD Radeon RX 7900 XT – 20 GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 31 XT “RDNA 3”, 84 CU, 496 mm² Chiptakt 1.500 MHz, Boost: 2.000 – 2.400 MHz Speicher 20 GB GDDR6, 2.500 MHz, 20 Gbps (20.000 MHz effektiv), 320 Bit, 800 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 5.376/​336/​192 TDP/TGP 315 W (AMD) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (78 mm), Referenzdesign Gesamthöhe Triple-Slot (2,5 Slots) Abmessungen 276,4 x 112,7 x 51,25 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (80MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate Schnittstelle PCIe 4.0 x16

