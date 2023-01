Amazon: Große Hits zum kleinsten Preis – FIFA 23, Need for Speed und mehr im Angebot

Amazon hat gerade eine große Anzahl Spiele von EA zum Bestpreis im Angebot. Darunter das neue FIFA 23 und Need for Speed Unbound.

Bei Amazon bekommt ihr neue und bekannte Top-Games von EA Games als Download-Code für den PC. Und die Preise sind so klein wie nie. Wir stellen euch die besten Angebote vor.

Günstige EA Top-Titel bei Amazon

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 02.02.2023, und nur solange der Vorrat reicht.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Die Spiele werden alle als Download-Code angeboten. Um sie einzulösen, benötigt ihr einen Account beim Client-Dienst Origin von EA.

FIFA 23

Genre: Fußball-Simulation | Entwickler: EA Sports | Release-Datum: 26. September 2022 | Spielzeit: 70 Stunden

Hier seht ihr den Test der GameStar zu FIFA 23

Was ist das für ein Spiel? Die FIFA-Reihe ist die wohl bekannteste Fußball-Simulation, die jährlich neu erscheint. Bringt im Karriere-Modus euer Lieblings-Team an die Tabellenspitze oder stellt euch in FIFA Ultimate Team eure ganz eigene Mannschaft zusammen und spielt mit ihr online gegen andere Dreamteams.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Liebhaber von Fußball und Gaming führt kein Weg an FIFA vorbei. Egal ob ihr die Online-Ligen bestreiten oder mal mit einem Kumpel zusammen zocken wollt. Aber auch Fans von guten Sportgames kommen hier auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: FIFA 23 bekommt ihr bei Amazon derzeit für 27,99€ statt der üblichen 69,99€, damit spart ihr ganze 60%.

Need for Speed: Unbound

Genre: Rennspiel | Entwickler: Criterion Games Release-Datum: 29. November 2022 | Spielzeit: 23 Stunden

Need for Speed: Unbound Gameplay-Trailer

Was ist das für ein Spiel? Need for Speed: Unbound bringt die beliebte Rennspielserie zurück und schickt euch in die Straßen der Stadt Lakeshore. Hier nehmt ihr an der ultimativen Straßenrenn-Herausforderung, The Grand, teil. Dabei fällt es gerade mit seinem Grafikstil auf, der sich ein wenig an Comics orientiert. Ziel ist es hier erneut, euch einen Namen in der Straßenrennszene machen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit ist es fast ein Muss für all jene, die etwas arcadigere Rennspiele mögen und zudem Spaß am Tuning haben. Denn ihr könnt eure Fahrzeuge individuell anpassen und so euren eigenen Stil auf den Straßen präsentieren. Zudem dürfte der Soundtrack von A$AP Rocky und AWGE für Musikfans interessant sein. Die getrennten Single- und Multiplayer-Kampagnen bieten zudem Abwechslung und die Möglichkeit, entweder alleine oder mit Freunden zu spielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Need for Speed: Unbound kostet derzeit 38,49€ statt des üblichen Preises von 69,99 Euro (UVP). Das entspricht einem Rabatt von 45 Prozent.

It Takes Two

Genre: Koop-Adventure | Entwickler: Hazelight Studio | Release-Datum: 26. März 2021 | Spielzeit: 13 Stunden

Gameplay-Trailer zu It Takes Two

Was ist das für ein Spiel? Wie der Name schon ankündigt benötigt ihr für It Takes Two zwingend einen zweiten Mitspieler. Denn das superschöne Puzzle-Adventure kann nur im Koop gespielt werden. Das Spiel besticht durch eine tolle Story, authentische Charaktere und viel Abwechslung im Gameplay.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für alle, die ein spannendes Abenteuer mit einem Freund erleben wollen. Dabei ist es egal, ob der Partner besonders gut in Videospielen ist oder nicht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bei Amazon bekommt ihr It Takes Two gerade mit einem Rabatt von 60% für 15,99 € anstelle von 39,99 Euro.

Mass Effect Legendary Edition

Genre: SciFi-RPG | Entwickler: Bioware | Release-Datum: 14. Mai 2021 | Spielzeit: über 100 Stunden

Mass Effect Legendary Edition Reveal-Trailer

Was ist das für ein Spiel? Mit der Mass Effect Legendary Edition bekommt ihr die komplette Trilogie der Shephard-Abenteuer. In allen drei Spielen bekommt ihr großartige Geschichten erzählt, lernt spannende Charaktere kennen und dank des actionreichen Gameplay wird es auch nie langweilig. Die Legendary Edition wertet das Spiele-Paket mit einigen neuen Features sowie technischen Verbesserungen auf.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Fans von Action-RPGs und SciFi seid und Mass Effect noch nicht gespielt habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt das nachzuholen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Mass Effect Legendary Edition ist derzeit bei Amazon mit einem Rabatt von 75% für 14,99€, statt 59,99€ im Angebot.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 15. November 2019 | Spielzeit: 17 Stunden

Star Wars Jedi: Fallen Order im GameStar-Testvideo

Was ist das für ein Spiel? Mit Star Wars Jedi: Fallen Order erschien das beste “Star Wars”-Spiel seit langer Zeit. Angesiedelt zwischen den Episoden 3 und 4 kämpft ihr als gejagter Jedi-Padawan gegen das Imperium und helft die Rebellen-Armee aufzubauen.

Für wen lohnt sich das Spiel? “Star Wars”-Fans und alle, die schon immer mal mit einem Lichtschwert epische Schlachten und Zweikämpfe austragen wollten, kommen hier voll auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für gerade mal 4,80€, statt der üblichen 39,99€ könnt ihr euer Lichtschwert in Star Wars Jedi: Fallen Order entzünden. Das entspricht einem Rabatt von 88 Prozent.

