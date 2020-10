Sony hat in einem Video das neue User Interface für die kommende PS5 enthüllt und die Features gezeigt. Das Video erreichte innerhalb eines Tages über 6 Millionen Aufrufe. Hier ist, was die Spieler dazu sagen.

Wie hat das Video performt? Einen Monat vor dem Start der nächsten Konsolen-Generation ist das Interesse an den kommenden Geräten sehr hoch. Gestern, am 15. Oktober, veröffentlichte Sony ein neues Video, das das User Interface der PS5 zeigte.

In dem Video wurden verschiedene neue Features des UI vorgestellt und erklärt und das schien viele aus der Gaming-Community sehr zu interessieren. Das Video erreichte auf YouTube innerhalb von 13 Stunden nach der Veröffentlichung über 5,3 Millionen Views.

Aktuell liegt es bei über 6,8 Millionen Aufrufen und hat die Marke von 35.000 Kommentaren geknackt (Stand: 16. Oktober, 13:00 Uhr). Für einige Zeit besetzte es sogar den ersten Platz in den YouTube-Trends:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Diese Features des neuen UI kamen gut an

In den Kommentaren unter dem UI-Video, auf reddit und Social Media haben sich mehrere Features herauskristallisiert, die bei den Spielern gut ankamen.

Das Video selbst könnt ihr hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Game-Help: Dieses neue Hilfs-Feature ermöglicht es den Entwicklern, Hinweise und Lösungen für Rätsel in ihre Spiele einzubauen. Wenn ihr also an einer Stelle nicht weiterkommt oder ein bestimmtes Item nicht findet, kann das Feature euch dabei helfen.

Das Ziel davon war unter anderem, dass die Spieler in Zukunft nicht auf einer Internet-Seite oder YouTube nach Lösungen suchen müssen. Es soll den Spielern aber auch dabei helfen, sich vor Spoilern zu schützen, was in den Kommentaren gelobt wurde. Der reddit-User Stoibs schrieb dazu:

Ich liebe das „Hint“-System, um genau das zu vermeiden, was er [der Sprecher im Video] gesagt hat – Spoiler und die Notwendigkeit, durch lange Artikel mit vielen Wörtern scrollen zu müssen. Tolle Idee. Kommentar mit 1355 Upvotes (Stand 16. Oktober 13:15 Uhr)

Auch andere User freuten sich auf dieses Feature, das ihnen helfen könnte, Spoiler zu vermeiden. Dabei sprachen sie auch von unabsichtlichen Spoilern, die man oft gar nicht vorhersehen kann. Dazu gehören zum Beispiel Vorschläge bei YouTube- und Google-Suchen, die bestimmte Schlüsselwörter automatisch ergänzen.

Du tippst: – Nebencharakter… Du siehst: – Nebencharakter Tod, Nebencharakter Beerdigung, Nebencharakter kehrt zurück […] reddit-User IRockIntoMordor

Die Hilfe-Feature gibt euch zum Beispiel Hinweise auf Fundorte von Sammelgegenständen. Als Video oder in Form von Text.

Picture-in-Picture: Ein weiteres Feature, das gut ankam, war „Picture-in-Picture“. Damit können die Spieler auf ihrer PS5 ein neues kleineres Fenster aufmachen, in dem zum Beispiel ein Freund gerade sein eigenes Gameplay streamt.

Auf diese Weise kann man selbst ein Game zocken und dabei gleichzeitig seinen Freunden bei ihrem Gameplay zuschauen. Spieler aus der Community hatten direkt verschiedene kreative Ideen und Wünsche, wie man diese Funktion nutzen könnte:

Der „Picture-in-Picture“-Share-Screen ist super! Es könnte für Coop-Spiele echt nützlich sein oder, um so Sachen wie Raids in Destiny 2 zu lehren. […] reddit-User Linkinito

Ich hoffe, Netflix funktioniert mit „Picture-in-Picture“. reddit-User Jeevesb

Hoffentlich funktioniert es mit der YouTube-App, um die nicht-unterstützten Spielhilfen einfacher zu gestalten. […] reddit-User eoinster

Auch bei uns auf MeinMMO haben die Leser dieses Feature gelobt und fanden es interessant. MeinMMO-Leser Dave schrieb zum Beispiel:

Am besten gefällt mir die Picture-in-Picture-Funktion, wenn das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Meine Freunde neigen immer dazu, sich in Spielen zu verlaufen. Wenn ich sie dann immer im Blick hätte, wäre das eine enorme Erleichterung.

Level- und Modus-Auswahl der Aktivitäten: Das Control Center der PS5 bietet den Spielern außerdem die Möglichkeit, dank des „Activities“-Feature direkt in bestimmte Abschnitte der Spiele reinzuhüpfen.

Es zeigt uns durch eine Prozent-Anzeige an, wenn wir ihm Verlauf unseren Gameplays etwas Wichtiges verpasst oder übersehen haben. So können Spieler in bestimmte Level zurückkehren und sich dort noch Mal ausgiebiger umsehen.

Die ganze „Karten-Feature“ klingt toll. Scheint wie eine kluge und intuitive Möglichkeit, die Sachen hervorzuheben, die der Spieler verpasst haben könnte. […] Wenn die meisten Spiele das tatsächlich nutzen, dann wird die Fähigkeit, sofort in einen unvollständigen Abschnitt des Spiels zu hüpfen, großartig. […] reddit-User asx98

Die verschiedenen Karten zeigen euch an, wie viel Fortschritt ihr in einem Level oder bei Trophäen gemacht habt

Das waren die Sorgen der Spieler

Auch wenn die neuen Features des PS5-UIs gelobt wurden, hatten Spieler auch Bedenken über ihre Funktion. Eines davon war, dass die Features zwar cool sind, aber von den Entwicklern wenig oder gar nicht aktiv genutzt werden.

Die Spieler würden gerne mehr Unterstützung Für Features wir Hilfe oder die Activity-Karten sehen. Sie glauben aktuell aber, dass es nur bei First-Party-Spielen passieren würde und die restlichen Entwickler die Features vernachlässigen, weil es zu viele Entwicklungskosten verschlingen würde.

Wird interessant sein, zu sehen, wie viele Entwickler diese Activities und Ingame-Hilfe wirklich unterstützen werden. Es scheint, als wäre es sehr viel Arbeit. reddit-User CxlIe

Obwohl die Activities-Feature bei einem Teil der Spieler gut ankam, wurde es auch kritisiert. Für einen Teil der Community nimmt es etwas vom Spielspaß weg, wenn man direkt gesagt bekommt, wie viel Prozent noch fehlen und wo man etwas vergessen hat. Es besteht die Sorge, dass dadurch ein Teil des Spiels gespoilert werden könnte.

Auf unserer Schwester-Seite GamePro schrieb der User forceMONKEY dazu:

Cards mit Activities sind für mich „nur“ nett. Für Story-Singleplayer-Spiele irgendwie fehl am Platz. Hoffentlich kann man das abschalten.

Spoiler? Also sagt die PS5 mir, wie viel Spielzeit ich noch brauche, um das Spiel zu beenden? Das würde ja den Umfang spoilern. […] GamePro-Leser Veinion

Zudem wurde auch die generelle Abneigung dem UI gegenüber geäußert, wobei sich hier die Meinungen stark spalten. Für einen Teil der Community ist das neue Interface der PS5 zu überfüllt und die neuen Features völlig uninteressant.

Andere hingegen finden das UI sauber und gut übersichtlich. Es scheint also eher eine Geschmacksache zu sein.

Ähnlich sah es schon beim eigentlichen Design der PS5 aus, wobei die Spieler damals auch mit vielen Memes reagierten.