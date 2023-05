PS5 ohne Bundle kaufen? PS5 Disc Edition jetzt im Angebot 50€ unter UVP

Im Rahmen der Technikstore-Aktion von ebay gibt es bei ausgewählten Partnern bis zu 50€ Rabatt. So bekommt ihr die PS5 zur alten UVP.

Im vergangenen Sommer hat Sony die UVP der PS5 Disc Edition von 499€ auf 549€ angehoben. Grund dafür sind die globale Inflation und gestiegene Kosten in der Produktion. Während der Technikstore-Aktion auf ebay.de könnt ihr im Zeitraum vom 04. Mai bis 17. Mai 2023 bis zu 50€ bei ausgewählten Partnern sparen. Bei diesem Angebot für die PS5 zahlt ihr also wieder nur noch 499€. So günstig war Sonys Konsole seit der Erhöhung der UVP bei keinem Händler mehr zu kaufen. Für den Rabatt müsst ihr den Code TECHNIKSTORE im Warenkorb eingeben.

PS5 Disc Edition erstmals wieder unter 500€

Die PS5 ist die neueste Generation der PlayStation-Konsolen und bietet euch ein unvergleichliches Spielerlebnis. Mit einem leistungsstarken Prozessor, einer schnellen SSD-Festplatte und einem innovativen DualSense-Controller könnt ihr in atemberaubende Welten eintauchen und eure Lieblingsspiele in 4K-Auflösung genießen. Außerdem erhaltet ihr mit dem Kauf der PS5 Zugang zu PlayStation Plus, dem Online-Service von Sony, der euch jeden Monat kostenlose Spiele und exklusive Rabatte bietet.

Ob ihr Action-, Sport-, Renn- oder Rollenspiele mögt, die PS5 hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Ihr könnt euch auf spannende Titel wie Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök oder Gran Turismo 7 freuen, die exklusiv für die PS5 entwickelt wurden. Oder ihr spielt eure alten PS4-Spiele auf der PS5 weiter, denn die Konsole ist abwärtskompatibel mit den meisten PS4-Titeln.

Das Angebot gilt nur noch bis zum 17. Mai 2023, oder solange der Vorrat reicht, mit dem Code TECHNIKSTORE für 50€ Rabatt.

PS5-Bundle mit God of War Ragnarök

Derselbe Code gilt übrigens auch für das Bundle mit der PS5-Konsole in der Disc Edition mit dem AAA-Blockbuster God of War Ragnarök. Nach dem Rabatt kostet das Paket nur noch 539€. Hier geht’s zum Deal:

Noch mehr gute Deals, Angebote und Aktionen stellen wir euch in unserer Übersicht vor. Hier findet ihr jeden Tag spannende Schnäppchen und satte Rabatte auf Games, PC-Hardware und mehr.