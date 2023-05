GeForce RTX 4070: So günstig wie dieses Custom-Modell war die Raytracing-Karte noch nie

Der Erscheinungstermin der RTX 4070 liegt nicht einmal vier Wochen zurück. Jetzt könnt ihr sie schon deutlich unter UVP bei Alternate kaufen.

Die Nvidia GeForce RTX 4070 erschien am 13. April mit einer UVP von 659 Euro. Keine vier Wochen später bietet Alternate das Custom-Modell Gainward GeForce RTX 4070 Ghost für nur noch 599€ an. Damit bieten sie den besten Preis für die RTX 4070 übergreifend an. Bei anderen Modellen und Anbietern starten die Preise bei rund 630 Euro. Durch den Tiefstpreis rücken eine Top-Gaming-Performance mit Raytracing in WQHD-Auflösung sofort ein ganzes Stück näher.

Was kann die RTX 4070?

Die RTX 4070 soll laut Nvidia eine ähnliche Leistung wie die RTX 3080 bieten, aber deutlich günstiger und effizienter sein. Unsere Kollegen von der Gamestar haben die RTX 4070 in ihrem Test mit verschiedenen Spielen in WQHD-Auflösung (2560×1440 Pixel) ausprobiert und war von den Ergebnissen beeindruckt. Die RTX 4070 schaffte in fast allen Titeln hohe bis maximale Details und flüssige Bildraten von über 60 FPS.

Die RTX 4070 unterstützt Raytracing, eine Technik, die realistische Licht- und Schatteneffekte erzeugt. Um die Bildrate zu erhöhen, bietet Nvidia DLSS 3.0 an, eine KI-basierte Methode, die das Bild in einer niedrigeren Auflösung berechnet und dann hochskaliert.

Ein weiteres Feature der RTX 4070 ist die Frame Generation, eine neue Technologie, die die Anzahl der gerenderten Bilder pro Sekunde erhöht, indem sie nur die Teile des Bildes aktualisiert, die sich verändern. Die Gamestar stellte fest, dass es einen spürbaren Unterschied macht. Den vollständigen Test der GameStar könnt ihr hier nachlesen.

Die Gainward GeForce RTX 4070 Ghost ist also eine hervorragende Grafikkarte für alle, die auf der Suche nach einer bezahlbaren und leistungsstarken Lösung für WQHD- und Raytracing-Gaming sind. Bei Alternate könnt ihr sie euch jetzt zum Tiefstpreis von nur 599 Euro sichern – und als Bonus gibt es noch den Overwatch 2 Ultimate Battle Pass gratis dazu!

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.