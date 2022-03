Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Was ist, wenn ihr keine offizielle Einladung erhalten habt? Bei den letzten Verkaufsaktion von PlayStation Direct gab es im Anschluss einen „offenen Verkauf“. Das heißt, jeder bekommt die Chance, eine PS5-Konsole zu kaufen. Um die Systeme nicht zu überlasten, wird eine Warteschlange vorgeschaltet. Sobald ihr an der Reihe seid, bekommt ihr ein akustisches Signal und könnt dann eure Bestellung aufgeben. Zur Verkaufsseite kommt ihr hier: PlayStation 5 bei PlayStation Direct

Insert

You are going to send email to