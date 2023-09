PlayStation-Deals bei Amazon: Schnappt euch jetzt die PS5, den DualSense oder das Headset im Sonderangebot!

Bei den PlayStation-Deals von Amazon könnt ihr euch jetzt die PS5 Disc Edition, den DualSense und mehr günstig im Angebot sichern.

Wenn ihr noch keine PS5 habt oder auf der Suche nach Zubehör wie dem DualSense-Controller oder dem Pulse 3D-Wireless Headset seid, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Bei Amazon laufen nämlich aktuell die PlayStation Mega Deals, bei denen ihr euch die Konsole und mehr im Angebot schnappen könnt:

PS5 Disc Edition im Angebot

Sonys Current-Gen-Konsole scheidet zwar beim Design die Geister, lässt ansonsten aber kaum Zweifel aufkommen. Die Leistung ist erstklassig. Die eingebaute (und erweiterbare) SSD sorgt für extrem kurze Ladezeiten, gleichzeitig zaubert euch die Konsole AAA-Games in 4K und mit bis zu 120 FPS auf den Fernseher.

Mit der PS5 habt ihr auch die Möglichkeit, einige der besten Spiele der letzten Jahre wie God of War Ragnarök oder Horizon Forbidden West zu zocken. Ihr könnt dabei zwischen der Disc Version und der Digital Edition wählen. Die Ausführung mit Laufwerk hat den Vorteil, dass ihr beim Spielekauf nicht komplett auf den Store von Sony angewiesen seid.

Und genau die könnt ihr euch gerade supergünstig bestellen! Bei Amazon kostet die PS5 in der Disc Edition aktuell nur 449,99€. Das sind ganze 100€ unter der UVP in Höhe von 549,99€. Die Konsole ist nur selten überhaupt im Angebot, deshalb solltet ihr bei Interesse unbedingt zuschlagen!

Noch mehr PlayStation-Deals

Egal, ob ihr die PS5 schon besitzt oder jetzt erst bestellt: Das passende Zubehör könnt ihr so oder so gebrauchen. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt eine kleine Auswahl im Angebot bestellen. Besonders der DualSense-Controller, der gerade in verschiedenen Farben für nur 49€ angeboten wird, ist ein echtes Schnäppchen. Wenn ihr im Koop spielen oder für etwaige Unfälle vorsorgen wollt, solltet ihr hier nicht lange fackeln.

Weitere Angebote bei den PlayStation-Deals:

