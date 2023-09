Jetzt geht’s los: Ab heute ist Starfield via Gamepass spielbar und MediaMarkt hat das perfekte Zubehör für euch

Der Early Access ist vorbei, ab heute können alle Starfield spielen! Holt euch die passende Konsole, Headset oder den Game Pass und erlebt Bethesdas neues Meisterwerk.

Fünf Tage lang haben wir den Besitzer des Premium Upgrades neidisch beim Zocken zugeschaut, ab heute ist es für alle anderen so weit: Starfield ist da! Passend zum großen Release bekommt ihr bei MediaMarkt die Xbox Series X, die Xbox Series S mit 512 GB oder 1 TB, das Spiel selbst und schickes Zubehör im NASA-Look. Schaut einfach mal rein und sichert euch alles, was ihr zum Starfield Zocken braucht.

Holt euch die beste Konsole für Bethesdas Meisterwerk

Egal ob ihr euch die Series S oder Series X holt – beide Varianten sind perfekt für Starfield geeignet. Alternativ könntet ihr es auch auf dem PC spielen, so oder so ist das bereits für 12,99€ möglich. Wie das geht? Durch Game Pass Ultimate natürlich! Für nur knapp 13€ im Monat könnt ihr auf Xbox und PC hunderte Spiele in jeglichem Genre zocken; Starfield ist natürlich auch mit dabei.

Die Xbox bekommt ihr auch als Bundle mit anderen Spielen, diese Versionen sind aktuell verfügbar

Das Wichtigste: Spiel und Zubehör

Klar könnt ihr Starfield via Game Pass spielen, dann habt ihr aber “Druck” es rechtzeitig abzuschließen. Bei so einem großen Spiel kann das durchaus länger als einen Monat dauern. Habt ihr nicht vor, dauerhaft das Mega-Spiele-Abo zu nutzen, könnt ihr euch das Spiel auch direkt kaufen:

Auch das passende Headset im schicken NASA-Design bekommt ihr bei MediaMarkt. Der zugehörige Controller ist, abgesehen von teuren Drittanbietern, gerade ausverkauft, schaut also regelmäßig vorbei, wenn ihr ihn haben wollt.

Wollt ihr keine Deals mehr verpassen, solltet ihr euch unsere Übersicht vormerken. Dort findet ihr immer aktuelle Deals rund um Gaming und Technik.