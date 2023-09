Günstig wie nie: Schnappt euch diesen Gaming-Laptop mit RTX 4070 zum Tiefstpreis

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen leistungsstarken MSI Katana Gaming-Laptop mit GeForce RTX 4070 günstig wie nie im Angebot sichern.

Es handelt sich dabei um das MSI Katana 15 in der Ausstattungsvariante B12VGK-424. Das Modell ist auf kompromissloses Gaming in Full-HD und mit bis zu 144 FPS ausgelegt. Bei Amazon kostet der Gaming-Laptop aktuell nur 1399€. Der Versand erfolgt kostenlos und gewohnt innerhalb von wenigen Tagen.

MSI Katana 15: Gaming-Laptop mit RTX 4070

Wenn ihr auch unterwegs nicht auf eure Lieblingsspiele verzichten wollt oder hin und wieder auf LAN-Partys geht, bietet sich ein Gaming-Laptop wie der MSI Katana 15 geradezu an. So seid ihr nicht an einen Arbeitsplatz gebunden und habt euren Gaming-PC immer mit dabei. Dank der guten Hardware müsst ihr dabei nicht mal Abstriche bei der Leistung machen.

Starke Ausstattung: Das angebotene Modell setzt auf eine NVIDIA GeForce RTX 4070, die zusammen mit dem Intel Core i7-Prozessor für jede Menge Spielperformance sorgt. 16GB RAM sind absolut ausreichend, um auch rechenintensive Games problemlos zu zocken. Die schnelle SSD hält derweil Ladezeiten angenehm kurz.

Das IPS-Display misst 15,6 Zoll, löst in Full-HD auf und hat eine Bildwiederholrate von 144Hz. Flüssiger Gaming-Action steht also nichts im Weg.

Jetzt zuschlagen: MSI Katana 15 im Angebot!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Display 15.6″, 1920×1080, 144Hz, IPS CPU Intel Core i7-12650H RAM 16GB DDR5-4800 SSD 512GB M.2 PCIe Grafik NVIDIA GeForce RTX 4070, 8GB GDDR6 Betriebssystem Windows 11 Home

Günstig wie nie: Laut Preisvergleich (via geizhals.de) war der Gaming-Laptop bisher noch nie so günstig wie jetzt. Der bisherige Tiefstpreis lag bei 1449€ und stammt aus dem Juli. Zuletzt war das Modell nicht unter 1499€ zu haben. Die UVP wird übrigens mit 1799€ angegeben.

Tolle Bewertungen: Bei Amazon steht das Notebook nach 15 Bewertungen bei starken 4,9 von 5 möglichen Sternen. Weniger als vier Sterne wurden dabei gar nicht erst vergeben. 87% der User haben sich für die volle Punktzahl entschieden.

Wenn ihr euch für gute Gaming-Deals und günstige PC-Hardware interessiert, solltet ihr unserer Übersicht regelmäßig einen Besuch abstatten. Hier findet ihr nämlich jeden Tag aktuelle Aktionen und spannende Schnäppchen aus verschiedenen Kategorien.