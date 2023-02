PS5-Bundle mit Hogwarts Legacy: Jetzt wieder zum Toppreis kaufen bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch gerade wieder das PS5-Bundle mit Hogwarts Legacy bestellen. Schnell sein lohnt sich allerdings.

Nachdem es in letzter Zeit immer wieder ausverkauft war, ist das PS5-Bundle mit Hogwarts Legacy aktuell wieder bei MediaMarkt und Saturn verfügbar. Schlagt zu, bevor es wieder weg ist!

PS5-Bundle mit Hogwarts Legacy zum Toppreis

Hogwarts Legacy hat sich als absolutes Highlight und Traum aller Harry Potter-Fans herausgestellt. Die Spielwelt ist mit viel Liebe zum Detail umgesetzt, die Kämpfe und die Fortbewegung machen Spaß und die Geschichte kann überzeugen.

Um In die Zauberhafte Welt einzutauchen, braucht ihr aktuell noch einen starken Gaming PC oder eine der Next-Gen-Konsolen. Die Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen nämlich erst in ein paar Monaten.

Holt euch jetzt das PS5-Bundle mit Hogwarts Legacy!

Glücklicherweise ist die PS5 mittlerweile endlich besser verfügbar. Die ersten zwei Jahre nach dem Release waren ja geprägt von horrenden Preisen und leeren Lagern. Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr jetzt wieder ein attraktives PS5-Bundle mit Hogwarts Legacy für nur 569€. Das Spiel kostet alleine 64,99 Euro, die UVP der PS5 liegt bei 549,99 Euro. Kauft ihr beides zusammen, spart ihr also sogar nochmal knapp 45 Euro.

