Als Wochenend-Angebot wartet diesmal ein richtiger PS4-Hit auf euch im PlayStation Store. So gibt es im Rahmen des neuen Deals auf den Kauf des Action-Adventure-Meisterwerks The Last of Us Part II aktuell je nach Version bis zu 29 % Rabatt.

Was hat es mit dem neuen Wochenend-Angebot auf sich? Ihr steht auf Action-Adventures und Spiele mit einer starken Story? Ihr liebt tiefgründige, markante Charaktere und dramatische Wendungen? Dann solltet ihr unbedingt The Last of Us Part II probieren – nicht umsonst zählt dieses PS4-exklusive Spiel für so manch einen Fan und Kritiker zu den besten der aktuellen Konsolen-Generation von Sony.

Und habt ihr The Last of Us 2 bislang verpasst, dann bietet sich im PS Store jetzt eine günstige Gelegenheit, es nachzuholen. Denn TLOU 2 gibt es aktuell als Wochenend-Angebot im PlayStation Store bis zu 29 % günstiger.

Das neue Wochenend-Angebot vom 16.10. – Bis zu 29 % Rabatt auf The Last of Us Part II

Was genau steckt im neuen Wochenend-Deal? Dieses Angebot umfasst sowohl die Standard-Edition als auch Digital Deluxe Edition von The Last of Us 2.

Neben dem Grundspiel enthält die The Last of Us 2 Digital Deluxe Edition dabei:

den digitalen Soundtrack

das digitale Mini-Artbook von Dark Horse

6 PSN-Avatare für die PS4

ein dynamisches Design für PS4

Was kostet TLOU 2 im Rahmen des Wochenend-Deals? Beim Kauf beider Versionen von The Last of Us 2 spart ihr aktuell 20 €. Je nach Version gibt es aber unterschiedliche Rabatte (im Vergleich zum regulären Preis des PS Store):

Für die Standard-Edition zahlt ihr so 49,69 € statt der regulären 69,99 €. Hier spart ihr 29 %.

Für die Digital-Deluxe-Edition werden aktuell 59,99 € fällig. Sonst zahlt ihr im PS Store dafür 79,99 €. Ihr spart hier 25 %.

Hier findet ihr die beiden Deals des neuen Wochenend-Angebots im PlayStation Store:

Was ist The Last of Us Part II?

The Last of Us Part II ist die erfolgreiche Fortsetzung des beliebten Third-Person Action-Adventures The Last of Us von Naughty Dog für die PlayStation 4. Das Spiel bekam fast durchgehend starke Kritiken von der Fachpresse. Bereits innerhalb der ersten 3 Tage nach Release wurden über 4 Millionen Exemplare verkauft. Das war bis dato noch keinem PS4-Exklusiv-Titel gelungen.

Worum geht’s? Da das Spiel vor allem durch seine emotionale Story getragen wird, werden wir an dieser Stelle möglichst wenig spoilern.

The Last of Us ist 5 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers angesiedelt und spielt in der wunderschönen aber gefährlichen Welt der postapokalyptischen USA. Als Spieler schlüpft man dabei zum Teil in die Haut von Ellie – einem dem Hauptprotagonisten aus dem ersten Teil und erlebt die Story aus ihrer Sicht. Neben Ellies Geschichte wird aber auch die Geschichte vom neuen Charakter Abby erzählt, die ebenfalls spielbar ist.

In The Last of Us 2 haben sich Ellie und Joel, der zweite Hauptcharakter aus Teil 1, nach den Ereignissen aus dem Vorgänger in einer Siedlung niedergelassen und so etwas wie eine Heimat gefunden. Das Leben in einer richtigen Gemeinschaft verleiht ihnen trotz der ständigen Bedrohung durch die Infizierten und andere Überlebende Stabilität, doch die Beziehung zwischen den beiden ist durch ihre Vorgeschichte angespannt.

Doch dann wird alles durch einen schrecklichen Vorfall erschüttert und Ellie begibt sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug nach den Verantwortlichen. Dabei sieht sie sich immer mehr mit den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer eigenen Taten konfrontiert und ihr Verständnis für Richtig und Falsch wird auf eine Zerreiß-Probe gestellt.

Dieses filmreife, ergreifende Drama wird zusätzlich unter anderem durch Action-Survival-Gameplay, packende Kämpfe, Schleicheinlagen und Charakter-Entwicklung geprägt.

Ihr solltet The Last of Us Part 2 anschauen, wenn … ihr The Last of Us Part 2 bisher verpasst habt und auch nur im geringsten etwas für Story-lastige Games, Action-Adventures, Survival-Feeling oder die Postapokalypse übrig habt. Nicht umsonst gilt TLOU 2 bei vielen als Meisterwerk und als eines der besten Spiele für die PS4.

So wird The Last of Us Part II bewertet:

The Last of Us 2 im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 19.300 Bewertungen

The Last of Us 2 auf Metacritic: 93 von 100 bei 121 Kritiken

Hier gibt’s den Trailer zu TLOU 2:

