Derzeit läuft im PS Store der Januar-Sale. Hier sind etliche Spiele im Angebot. Darunter Hits wie Ghost of Tsushima und Call of Duty: Black Ops Cold War. Der Artikel stellt euch die besten Deals aus dem aktuellen Angebot vor.

Was ist das für ein Sale? Der neue Sale im PS Store heißt „Januar-Angebote.“ Dabei handelt es sich um den größten Sale im PlayStation Store zum neuen Jahr.

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote im Store sind am 22. Dezember gestartet und laufen bis zum 9. Januar 2021. Ihr habt etwas mehr als zwei Wochen Zeit, euch die Angebote anzusehen.

Ghost of Tsushima

Genre: Action | Entwickler: Sucker Punch Productions LLC | Release-Datum: 17. Juli 2020 | Modell: Buy-to-Play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Ghost of Tsushima? Bei diesem Spiel handelt es sich um ein PS4-exklusives Action-Spiel. Ihr schlüpft in die Rolle Samurai, Jin Sakai, der die Insel Tsushima von der Fremdherrschaft der Mongolen befreien will. Das Kampfsystem basiert dabei hauptsächlich auf dem Schwertkampf und anderen historischen Waffen des 13. Jahrhunderts.

Im Herbst 2020 hat das Spiel mit Ghost of Tsushima: Legends übrigens eine kooperative Multiplayer-Erweiterung bekommen – kostenlos für alle Besitzer des Spiels.

Für wen ist das Spiel geeignet? Sucht ihr nach einem Spiel, welches nicht nur eine spannende Geschichte bietet, sondern die auch viel historisch akkuraten Hintergrund bietet? Dann solltet ihr euch Ghost of Tsushima ansehen. Auch diejenigen, die anstatt nach einem Spiel, welches auf schnelle Kombos setzt, lieber ein etwas langsameres Kampftempo suchen, sollten sich den Exklusiv-Titel einmal ansehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet das Spiel 49,69 ( 69,99 € ), ihr spart 29 %.

Persona 5 Royal Edition

Genre: Party-RPG | Entwickler: Atlus | Release-Datum: 31. März 2020 | Modell: Buy-to-play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Hier ist der Trailer zu Persona 5 Royal.

Was ist Persona 5 Royal? In Persona 5 stürzt man sich mit dem männlichen Protagonisten Joker in rundenbasierte Party-Kämpfe in einer Parallelwelt. Nach den Kämpfen führt man sein Leben als normaler Schüler, verdient Geld und lernt seine Freunde besser kennen. Nach der Schule geht es dann auf die Jagd nach den Herzen böser Menschen. Dabei gibt es relativ lockere Zeitvorgaben, die das Spiel in Tage und Semester einteilen.

Für wen lohnt sich Persona 5 Royal? Wer auf japanische Rollenspiele steht, kommt hier voll auf seine Kosten. Und für alle Spieler, die sich bisher Persona 5 nicht gekauft haben, weil sie auf eine englische Version keine Lust hatten, können nun ebenfalls zugreifen: Persona 5 Royal bietet deutsche Menüs und Untertitel. Die Sprachausgabe bleibt weiterhin wahlweise Englisch oder Japanisch.

Auch für Spieler, die Persona 5 schon besitzen, kann sich der Kauf von Persona 5 Royal durchaus lohnen, denn die neuen Spielinhalte erweitern das tolle Spiel noch einmal deutlich.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet das Spiel 29,99 € ( 59,99 € ), ihr spart 50 %.

The Witcher 3

Genre: Rollenspiel | Entwickler: CD Projekt Red | Release-Datum: 19. Mai 2015 | Modell: Buy2Play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt In der Witcher-Welt geht es düster zu.

Was ist The Witcher 3? In Witcher 3 schlüpft ihr in die Rolle des Hexers Geralt von Riva und erlebt in einer weitläufigen Fantasywelt Abenteuer. Von Städten, über wilde Landschaften bis zu „Wikinger“-Inseln ist alles mit dabei. Vor allem Fans der vorherigen Spiele oder der Bücher werden hier ihre Freude haben. Auch abseits der Haupt-Quest bietet das Spiel massig zu tun.

Für wen ist das Spiel geeignet? Das Spiel ist uneingeschränkt für jeden Rollenspieler zu empfehlen, der nach einer starken Geschichte oder interessanten Charakteren Ausschau hält. Spielerisch verbirgt sich hinter The Witcher 3 sicher eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet das Spiel 8,99 € ( 29,99 € ), ihr spart 70 %.

The Last of Us Part II

Genre: Action | Entwickler: Naughty Dog | Release-Datum: 19. Juni 2020 | Modell: Buy2Play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist The Last of Us Part II? Der Spieler schlüpft erneut in die Rolle von Ellie. Die Handlung wird fünf Jahre nach den Ereignissen von The Last of Us fortgesetzt, die Protagonisten Ellie und Joel haben in einer Siedlung in Jackson, Wyoming mittlerweile eine Heimat gefunden. Wie auch im Vorgänger kämpft ihr euch in Third-Person-Perspektive durch eine postapokalyptische Version der Vereinigten Staaten.

Für wen ist das Spiel geeignet? Falls ihr The Last of Us Part 2 bisher verpasst habt und den Vorgänger bereits gezockt habt, dann solltet ihr euch das Spiel auf jeden Fall ansehen. Solltet ihr auch nur im geringsten etwas für Story-lastige Games, Action-Adventures, Survival-Feeling oder die Postapokalypse übrig haben, dann könnte es sich ebenfalls für euch lohnen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet das Spiel 39,89 ( 69,99 € ), ihr spart 43 %.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Treyarch / Raven Software | Release-Datum: 13. November 2020 | Modell: Buy2Play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Call of Duty: Black Ops Cold War? Call of Duty: Black Ops Cold War spielt während des Kalten Krieges, wobei der Schwerpunkt auf den späten 70er und frühen 80er Jahren liegen. Neben einer Kampagne und verschiedenen Mehrspieler-Modi ist weiterhin der Warzone-Modus mit dabei, der mit CoD: Modern Warfare seinen Weg ins Spiel gefunden hat.

Für wen ist das Spiel geeignet? Mögt ihr das Setting des Kalten Kriegs, Verschwörungen und alles was dazu gehört, dann solltet ihr euch das Spiel ansehen. Auch Ego-Shooter-Fans kommen voll auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet das Spiel 49,69 € ( 69,99 € ), ihr spart 29 %.

Assassin’s Creed Valhalla

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release-Datum: 10. November 2020 | Modell: Buy2Play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Assassins Creed: Valhalla? Der Spieler schlüpft in die Rolle von Eivor (wahlweise Mann oder Frau), der im Jahr 873 nach Christus seinen Wikinger-Clan ins frühmittelalterliche England führt. Dabei erkundet ihr eine große Open-World, bekämpft Gegner und nehmt an Eroberungen teil. Seeschlachten gibt es dieses Mal nicht.

Für wen ist das Spiel geeignet? Ihr mögt das Wikinger-Setting und liebt umfangreiche Open-World-Spiele? Dann solltet ihr euch Assassins Creed: Valhalla ansehen. Auch für Freunde der Assassins-Creed-Serie ist das neue Spiel einen Blick wert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet das Spiel 48,99 € (69,99 €), ihr spart 30 %.

Doom Eternal

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Bethesda Softworks | Release-Datum: 20. März 2020 | Modell: Buy2Play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Doom Eternal? Doom Eternal ist ein Ego-Shooter der Doom-Reihe. Die Serie bietet euch jede Menge kompromisslose, brutale Action. Ihr spielt dabei den Doom-Slayer, der die einfallende Dämonen-Armee aus der Hölle bekämpft. Dabei steht euch ein großes Arsenal aus verschiedenen Waffen aus Nah- und Fernkampf zur Verfügung, um die Dämonen zu vernichten.

Für wen ist das Spiel geeignet? Sucht ihr nach einem Ego-Shooter mit jeder Menge harter Action und scheut euch nicht vor literweise Blut? Dann schaut euch Doom Eternal an. Für Doom-Fans führt ohnehin kein Weg an diesem Spiel vorbei.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet das Spiel 23,09 € ( 69,99 € ), ihr spart 67 %.

Nichts für euch dabei gewesen? Hat euch die Auswahl nicht gefallen oder sucht ihr weitere Spiele im Angebot für eure PS4 oder PS5?

Hier findet ihr das gesamte Angebot im PlayStation Store mit allen Games, die derzeit im Angebot sind. Bis zum 9. Januar 2021 habt ihr Zeit, euch die Angebote anzusehen: