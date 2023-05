Erst vor einem Jahr erschien das Action-Game „Trek to Yoimi“ für PC, PS4, PS5 und die Xbox. Schon ab dem Juni 2023 können es Spieler auf PS4 und PS5 jetzt kostenlos herunterladen. Es ist eines der 3 neuen kostenlosen Games bei den PS Plus Essentials im Juni 2023.

Was sind die 3 Gratis-Spiele im Juni 2023? Die 3 Gratis-Spiele für Abonnenten von PS Plus sind in diesem Monat:

Jurassic World Evolution – 78 % Metacrtic

NBA 2k23 – 78 % – legendär für seine übertriebenen Mikrotransaktionen, die eher an ein Online-Casino als an ein Basketballspiel erinnern

Trek to Yomi – 69 % Metacritic

Warum stellen wir gerade Trek to Yoimi vor? Das Spiel von Kult-Publisher Devolver Digital ist ein Liebhaber-Spiel, das mit einer Schwarz-Weiß-Optik sicher kein Spiel für jeden ist, aber eins, das man sich kostenlos auf jeden Fall mal anschauen sollte.

Denn generell gilt es als wirklich solides und interessantes Spiel. Es werden sicher auch die wenigsten von euch kennen.

Gratis-Spiel wird als „würdige Hommage“ an Samurai-Filme gewürdigt

Was sagen Tester zum Spiel? In den positiven Reviews auf Metacritic wird vor allem die handwerklich so saubere Arbeit im Spiel herausgestellt. Das Spiel übe einen Zauber auf den Spieler aus: Die Grafik, die Atmosphäre und die Kreativität von Trek to Yomi überzeugen auf allen Ebenen.

Ein anderes Review lobt das unverbrauchte Samurai-Setting und nennt das Spiel eine „würdige Hommage an die klassischen Samurai-Filme“.

Selbst kritische Reviews loben den Stil des Spiels, wenn sie auch kritisieren, dass die Duelle zwar tödlich, aber doch etwas Standard-mäßig sind. Man hätte sich mehr Abwechslung gewünscht. Das Spiel sei jedoch ein Augenschmaus.

Wann kann man sich das Game holen? Die Spiele sind ab dem 6. Juni 2023 zum Download verfügbar, etwa zur Mittagszeit.

Wenn ihr euch die aktuell kostenlosen Spiele für PS4 und PS5 noch ziehen wollt, beeilt euch besser:

