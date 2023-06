PS Plus Extra: Die 5 besten Shooter, die ihr dank Abo kostenlos auf PS4 und PS5 zocken könnt

PS Plus Extra ist seit einem Jahr Sonys neues Abo-Modell, was euch eine Menge Spiele bietet. Habt ihr das Abo, erwarten euch viele verschiedene Genres. Auch viele Shooter sind dort enthalten. Die 5 besten, die ihr dort zocken könnt, zeigen wir euch hier.

Was ist PS Plus Extra? PS Plus Extra ist die zweite Stufe des PS-Plus-Abos auf PS4 und PS5. Mit dem Abo könnt ihr aus einem großen Katalog viele Spiele kostenlos spielen. Ähnlich wie im GamePass erwartet euch eine gute Mischung aus mehreren Genres.

Was heißt die “Besten”? Um das Ranking zu machen, halten wir uns an die Seite Metacritic und deren Kritiker-Score. Der Wert ist eine Durchschnittswertung mehrerer Reviews von Journalisten und Gaming-Seiten. (Stand: 23.06.2023)

Wie gestalten wir die Auswahl? Bei “Shooter” beziehen wir uns auf Ego-Shooter und haben das Ranking noch ein wenig sortiert, um eine gute Mischung zu erstellen. Manche Spiele ähneln Shootern, haben aber hauptsächlich andere Gameplay-Elemente. Spiele wie Deus Ex Mankind Divided haben wir demnach ausgelassen.

5. Far Cry 5

Entwickler: Ubisoft Montreal | Meta-Score: 81 (PS4)

Was ist das für ein Spiel? Far Cry 5 ist ein klassisches Ubisoft-Open-World-Game. Ihr durchstreift die Welt, aktiviert Funktürme und ballert Gegner aus Stützpunkten raus.

Das große Highlight bei Far Cry 5 ist aber das Setting. Man befindet sich in einem ländlichen Amerika und ist konfrontiert von Waffennarren und wilden Tieren wie Bären oder Alligatoren. Der Bösewicht reiht sich dabei neben Vaas und Pagan Min ein und ist ein Far-Cry-typisch ein Highlight.

Joseph Seed ist als religiöser Sektenführer ein interessanter Gegenspieler, den man so selten in Spiele-Blockbustern sieht. Darüber hinaus erwarten euch aber auch wieder quirlige Nebencharaktere, die so verrückt sind wie die Welt selbst.

4. Doom Eternal

Entwickler: Id Software | Meta-Score: 87 (PS4)

Was ist das für ein Spiel? Doom (2016) hat zwar einen Score von 85 und wäre damit über Far Cry 5, wir fassen die beiden neuen Doom-Teile aber zusammen. Doom ist der Urvater heutiger Ego-Shooter und kehrte 2016 zurück. Doom Eternal setzt die Geschichte des Doom-Slayers fort und lässt ihn wieder auf die Hölle los.

Doom Eternal ist dabei eine Neuinterpretation alter Shooter-Tugenden. Mit vielen Waffen ballert man in Leveln verschiedene Dämonen nieder. Mit den Waffen muss man haushalten und klug nutzen, da Dämonen verschiedene Schwachstellen haben.

Wer Bock auf eine klassischere Shooter-Erfahrung hat, der findet in Doom (2016) und Doom Eternal ein wunderbares Stück Software. Außerdem haben beide Spiele einen fantastischen Soundtrack von Mick Gordon, der perfekt zum blutigen Action-Fest passt.