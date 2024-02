Programmierer erschafft Spiele für die PS5 in unter 30 Minuten, verdient mehr als 100.000 Euro – Jetzt erklärt er seinen Trick

Als einzelner Programmierer mit Videospielen Geld zu verdienen, ist gar nicht so leicht, doch ein Mann machte mit Spielen für eine ganz gewisse Zielgruppe viel Geld mit wenig Aufwand.

Um wen geht es? Ein Mann namens TJ Gardner hat sich selbst das Programmieren beigebracht. Dafür schaute er laut eigenen Angaben YouTube- und Online-Tutorials, um selbst Spiele entwickeln zu können. Gardner wusste genau, für wen er Spiele schaffen wollte, nämlich für sogenannte „Trophy Hunter“.

Diese „Trophy Hunter“ sind Spieler, die auf der PlayStation gezielt Trophäen sammeln. Die Trophäen auf der PS5 gibt es in ganz verschiedenen Spielen und manch einer versucht, möglichst viele von ihnen zu sammeln. Die Anzahl der „Trophy Hunter“ ist dabei gar nicht so klein wie man anhand der Verkaufszahlen von Gardners Spielen sehen kann.

Hier könnt ihr einige Spiele sehen, die euch 2024 auf der PS5 erwarten.

Upcoming Games in 2024 | PS5 Games Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Es war eigentlich ganz einfach, durch die Qualitätssicherung zu kommen

Was hat er für Spiele programmiert? Der Programmierer erschaffte wohl die einfachste Art an Spiel, die es gibt. Bei seinen Spielen geht es darum, Tiere zu streicheln. Um die Tiere zu streicheln, muss man auf dem Controller den X-Knopf drücken. Mehr gibt es nicht zu tun. Für eine gewisse Anzahl an Streicheleinheiten gibt es dann eine Trophäe.

Die Bilder von den Tieren hat er laut eigenen Angaben von Wikipedia und alle Spiele ähneln sich in ihrer Art. Vor einem Hintergrund steht immer ein Tier, das beim Streicheln etwas leuchtet. Die Zielgruppe der Spiele sind klar Spieler, die nur die Trophäen wollen.

Erstaunlich ist, dass die sonst häufig als streng geltenden Qualitätssicherungsmaßnahmen von Sony für den Programmierer wohl kein Problem darstellten.

Gardner sagt dazu: „Ich habe einen Blick auf das Backend von Sony geworfen und festgestellt, dass es tatsächlich recht einfach ist, ihre Qualitätskontrolle zu durchlaufen.“ Als sein erstes Spiel gelistet war, begann er weitere Titel zu erschaffen. „Also habe ich ein paar mehr versucht, natürlich mit leicht unterschiedlichen Tieren.“

Hier könnt ihr euch eines seiner Spiele anschauen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie hat er damit Geld verdient? TJ Gardner erzählte in einem Interview, dass er seine Spiele für etwa 3 € im PlayStation-Store angeboten hat. Dabei haben sein Spiel „Stroke the Hamster“ also Streichel den Hamster, 11.105 Menschen gekauft. Nur 10 hätten das Spiel wieder zurückgegeben.

Insgesamt sagt er, er habe über 350.000 $ umgesetzt, davon würden aber noch Sonys Gebühren und Steuern abgehen.

Wie lange hat er für das Programmieren gebraucht? Nachdem er anfänglich etwa 8 Stunden für sein erstes Spiel gebraucht hat, hatte er nach kurzer Zeit den Dreh raus und schaffte es innerhalb einer halben Stunde ein Spiel zu erschaffen.

Auch wenn er Erfolg mit den Spielen hatte, möchte sich TJ Gardner nun anderen Projekten widmen und nicht mehr weiter solche Spiele auf den Markt bringen. Ein anderer Entwickler hat in seiner Freizeit eine KI-Freundin erschaffen, mehr darüber könnt ihr hier lesen.