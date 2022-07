Holt euch am Prime Day einen Spitzen-Tarif mit 14 GB für nur 9,99€ mtl.

Nicht nur Amazon hat starke Deals am Prime Day! Auch bei Vitrado lohnt sich ein Blick auf die Angebote: Bei diesem mobilcom-debitel Tarif bekommst du richtig viel Datenvolumen für kleines Geld.

Heute ist der Amazon Prime Day gestartet, aber wenn ihr sparen wollt, müsst ihr nicht unbedingt zum Versandhaus-Riesen pilgern. Vor allem Tarife sucht ihr dort vergebens, deswegen ist es gut, dass es Vitrado gibt! Denn dort bekommt ihr einen Spitzen-Tarif im Telekom-Netz, dem besten Netz Deutschlands, für gerade mal 9,99€ im Monat!

Amazon Prime Day 2022 jetzt live: Das sind die besten Angebote

So günstig kann ein Tarif mit 14 GB LTE sein

Kommt euch das bekannt vor? Ihr kommt nach Hause, werft euch auf die Couch und schaut erst mal entspannt ein YouTube Video auf dem Smartphone an. Eine halbe Stunde später rutscht das Herz in die Hose: Das WLAN war aus. Datenvolumen ist futsch, den restlichen Monat dürft ihr mit Geschwindigkeiten, die an 1998 erinnern surfen.

Da gibt es Abhilfe! Denn mit diesem Tarif habt ihr nicht nur genug Datenvolumen, dass derartige Ausrutscher unbestraft bleiben, ihr zahlt nicht mal sonderlich viel dafür. Läppische 9,99€ müsst ihr monatlich berappen und bekommt ganze 14 GB Datenvolumen! Das ist genug um viele Stunden Videos und Filme in HD-Qualität zu schauen. Dank dem sehr guten Netz der Telekom ist das auch praktisch überall möglich.

Wo wir gerade bei Ersparnissen sind: Der Anschlusspreis fällt ebenfalls unter den Tisch, sofern ihr innerhalb von 2 Wochen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AG Online“ an die Nummer 22240 schickt. Das heißt, dass neben der monatlichen Gebühr keine weiteren Kosten anfallen. Im Vergleich zu den üblichen Konditionen spart ihr euch übrigens 69 Prozent!

Das alles erwartet euch in diesem unverschämt günstigen Tarif:

14 GB LTE Internet Flat (25 Mbit/s)

Telekom Netz

Flat Telefonie

FLAT EU-Roaming

freenet Hotspot Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

9,99€/Monat statt 31,99€

statt 31,99€ KEIN Anschlusspreis gegen SMS