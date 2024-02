Ein Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur macht endlich wieder Lust auf das Spiel, weil er mir Glumanda & Co. zurückgibt

Vor allem die Vorstellung, mit Glumanda an meiner Seite durch die offene Welt zu laufen, gefällt mir sehr. Es dann weiterzuentwickeln und mit einem schlafenden Glurak im Camp zu pausieren, stelle ich mir jetzt schon viel besser vor, als alles, was mir Karmesin bis hier hin geboten hat.

Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Chaneira – So nutzt ihr das Event richtig aus

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Was zeigt der Trailer? Ein neuer Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur zeigt ein paar der neuen Pokémon, die durch den DLC „Der Schatz von Zone Null“ ins Spiel eingefügt wurden. Oder in diesem Fall besser gesagt ein paar der alten Pokémon.

