Pokémon GO: Heute Rampenlichtstunde mit Evoli – Lohnt es sich?

In Pokémon GO läuft heute, am 1. September, die Rampenlichtstunde mit Evoli. Wir zeigen euch die Boni und verraten euch, ob sich das Event lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Bei diesem Event steht jeden Dienstagabend ein besonderes Monster im Mittelpunkt. Es erscheint dann für eine Stunde vermehrt und ein passender Bonus rundet es ab.

Dieses Mal dreht sich alles um das Normal-Pokémon Evoli. Es ist die erste Rampenlichtstunde im September – 4 weitere solcher Events sind bereits angekündigt.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Evoli

Wann läuft das Event? Wie immer startet die Rampenlichtstunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Bis um 19:00 Uhr könnt ihr dann von den Boni profitieren.

Welche Boni gibt es? Natürlich gibt es wieder erhöhte Spawns, die diesmal vor allem Evoli hervorbringen.

Dazu gibt es dann doppelte EP für das Fangen von Pokémon. Ihr bekommt also mindestens 200 EP pro Pokémon.

Gibt es Shiny Evoli? Seit dem Community Day im August 2018 könnt ihr Shiny Evoli fangen. Wer damals nicht dabei war, braucht möglicherweise noch das ein oder andere Shiny. Immerhin hat Evoli aktuell 7 Entwicklungen. Wer von jedem Exemplar ein Shiny haben möchte, muss also fleißig Shinys jagen.

In unserem Guide zu den Evoli-Entwicklungen lest ihr, wie ihr die Entwicklungen beeinflussen und garantiert die gewünschte Weiterentwicklung ergattern könnt.

Evoli und seine schillernden Entwicklungen.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Wer Shiny Evoli bereits zur Genüge hat, kann das Event getrost überspringen. Evoli ist ohnehin ein recht häufiges Pokémon und zahlreiche Spieler sollten genug Bonbons davon haben.

Wenn ihr noch Shinys benötigt, dann solltet ihr dabei sein. Es wird kaum eine bessere Möglichkeit geben, um ein Shiny Evoli zu bekommen.

Der EP-Bonus ist im Übrigen ziemlich nutzlos. Es gibt deutlich bessere Wege, um an EP zu kommen. Dafür bieten sich Freundschaften oder Raids an.

Wenn ihr nicht an der Rampenlichtstunde interessiert seid, dann könnt ihr euch die neuen Mega-Events anschauen, die im September laufen. Es warten 3 neue Mega-Entwicklungen und viele Boni auf euch.