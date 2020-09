In Pokémon GO startet heute, am 29. September, die Rampenlichtstunde mit Eneco. Das Event wird damit endlich wieder spannend.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Für eine Stunde steht dann ein besonderes Pokémon im Mittelpunkt und ein Bonus rundet es noch ab.

Heute steht Eneco im Mittelpunkt. Nachdem die Rampenlichtstunde letzte Woche enttäuschend war, gibt es nun wieder eine richtig gute Event-Stunde.

Rampenlichtstunde mit Eneco – Das steckt drin

Wann läuft das Event? Los geht es heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde sind die Boni dann aktiv.

Welche Boni gibt es? Eneco erscheint eine Stunde lang deutlich vermehrt und generell sind die Spawns erhöht. Dazu gibt es dann noch doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon.

Das dürfte wohl der beste Bonus einer Rampenlichtstunde sein, da Sternenstaub die wichtigste Ressource im Spiel ist.

Gibt es Shiny Eneco? Ja! Ihr könnt das Monster auch in der schillernden Form fangen. Ihr müsst aber etwas genauer hinschauen, denn Shiny Eneco ist nur etwas heller als die normale Form.

Darum wird es wieder gut: Letzte Woche gab es nichts Gutes. Habitak stand im Rampenlicht, konnte nicht Shiny sein und dazu gab es noch einen ernüchternden EP-Bonus für das Entwickeln von Monstern.

Diese Woche sieht es deutlich besser aus. Mit Eneco gibt es ein mögliches Shiny, was zudem noch nicht allzu lange im Spiel ist. Einigen Trainern sollte die schillernde Version also noch fehlen.

Dazu kommt noch der doppelte Sternenstaub, den ihr mit einem Sternenstück sogar zu dreifachen Sternenstaub formen könnt.

Es gibt also ein nützliches Pokémon und einen guten Bonus. Beides sind Dinge, die es in der letzten Woche nicht gab.

So geht es weiter: Auch in den kommenden Wochen warten einige spannende Rampenlichtstunden und weitere Events auf euch. Niantic hat bereits alle 4 Rampenlichtstunden für den Oktober bekanntgegeben.