Pokémon GO: Raid-Stunden, wichtige Bosse und Konter im April 2026

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Pokémon GO: Raid-Stunden, wichtige Bosse und Konter im April 2026

Welche Raid-Stunden und Bosse bringt der April 2026 in Pokémon GO? Hier findet ihr die Übersicht.

Im April 2026 könnt ihr euch auf verschiedene spannende Monster in den 5-Sterne-Raids freuen. Regidrago ist beispielsweise verfügbar, ebenso wie die Klassiker Kyogre und Groudon.

Bei den Mega-Raids dürfte vor allem Mega-Simsala für viele interessant sein, da das Psycho-Pokémon schon sehr lange nicht mehr verfügbar war.

Die Raid-Stunden steigen wie gewohnt am Mittwochabend, eingebettet in die übrigen Events im April 2026. Welche Monster ihr antrefft und welche ihr als Shiny fangen könnt, zeigen wir euch in den Übersichten. Weiter unten findet ihr alle wichtigen Raid-Bosse des Monats inklusive Links zu den jeweiligen Kontern.

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Alle Raid-Stunden im April 2026

Wann startet die Raid-Stunde? Die Raid-Stunde startet immer mittwochs um 18:00 Uhr. Eine Stunde lang erscheint der hervorgehobene Raid-Boss dann auf so ziemlich jeder Arena in Pokémon GO. Die folgenden Monster sind im April als Boss anzutreffen. Mögliche Shinys sind wie immer mit Sternchen* markiert.

DatumRaid-Boss
1. AprilRegidrago*
8. AprilKyogre*
15. AprilGroudon*
22. AprilKapu-Riki*
29. AprilKapu-Fala*

Alle 5-Sterne-Raid-Bosse und Mega-Raids im April 2026 mit Kontern

Welche Monster erscheinen in Raids? Alle legendären Pokémon sowie die Mega-Raids findet ihr in der folgenden Liste. Wie gewohnt sind mögliche Shinys mit Sternchen* markiert. Der Wechsel der Raid-Bosse findet für gewöhnlich morgens um 10:00 Uhr statt.

DatumRaids
1. April – 5. MaiCrypto-Raids mit Crypto-Latios*
Konter gegen Crypto-Latios
1. – 7. AprilRegidrago* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 1. April)
Konter gegen Regidrago
1. – 7. AprilMega-Voltenso* in Mega-Raids
Konter gegen Mega-Voltenso
8. – 14. AprilKyogre* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 8. April)
Konter gegen Kyogre
8. – 14. AprilMega-Aerodactyl* in Mega-Raids
Konter gegen Mega-Aerodactyl
15. – 21. AprilGroudon* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 15. April)
Konter gegen Groudon
15. – 21. AprilMega-Simsala* in Mega-Raids
Konter gegen Mega-Simsala
22. – 28. AprilKapu-Riki* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 22. April)
Konter gegen Kapu-Riki
22. – 28. AprilMega-Tohaido* in Mega-Raids
Konter gegen Mega-Tohaido
29. April – 5. MaiKapu-Fala* in 5-Sterne-Raids (Raid-Stunde: 29. April)
Konter gegen Kapu-Fala
29. April – 5. MaiMega-Banette* in Mega-Raids
Konter gegen Mega-Banette*
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Was passiert noch in Pokémon GO? Eines der spannendsten Events im April von Pokémon GO ist der Community Day mit Forgita. Das Pokémon wird so einfach wie nie zuvor zu fangen sein, und es bringt gleich noch eine erhöhte Shiny-Chance mit. Besonders interessant ist aber auch die neue exklusive Attacke für seine letzte Entwicklung: Alles zu Granforgita mit Riesenhammer lest ihr hier.

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