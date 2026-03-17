Die neue stärkste Attacke in Pokémon GO ist der Hammer, doch so richtig scheppert sie wohl nicht

News
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Die neue stärkste Attacke in Pokémon GO ist der Hammer, doch so richtig scheppert sie wohl nicht

In Pokémon GO packt Granforgita den Hammer aus und kloppt sich damit in die Attacken-Ranglisten. Wie doll die Attacke scheppert, lässt sich schon jetzt abschätzen.

Was ist das für eine Attacke? Spannende Neuigkeiten in Pokémon GO: Forgita, das Stahl-Fee-Pokémon, erhält seinen eigenen Community Day.

Das bedeutet nicht nur, dass ihr das kleine Monster einfacher als Shiny bekommen könnt. Nein, es gibt auch News in Sachen Attacken: Granforgita, die letzte Forgita-Entwicklung, lernt ab dem Community Day nämlich die Attacke Riesenhammer.

Und die kann sich sehen lassen. Der Riesenhammer scheppert nämlich mit 300 Schaden in Arena- und Raidkämpfen in die Meta. Damit ist die Attacke ganz oben in der Lade-Attacken-Rangliste, sieht man von Spezialmoves wie Dyna-Attacken ab.

Wird Granforgita damit zum absoluten Hammer-Angreifer in Pokémon GO? Die Antwort lautet: Naja.

Pokémon GO: Die neue Season Erinnerungen in Bewegung im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Pokémon GO deutet starkes Pokémon für den nächsten Community Day an, das ihr sonst nie im Freien fangen könnt Die neue stärkste Attacke in Pokémon GO ist der Hammer, doch so richtig scheppert sie wohl nicht Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Inhalte und Boni Die 6 mächtigsten Pokémon, die so stark wie Götter sind Pokémon GO bringt euch die Chance, ein seltenes Shiny und einen neuen Käfer zu sichern Pokémon GO ändert sein Level-System komplett – Das müsst ihr wissen Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Golbit und einen Sternenstaub-Bonus Pokémon GO: Suicune im Dynamax-Kampf besiegen – 5 Tipps für das Wochenende Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist Fans wollen die Pokémon ihrer Kindheit vom Gameboy retten, beleben beliebtes Projekt wieder Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Hammer stark, Monster eher so mittel

Lohnt sich der Riesenhammer? Der Grundwert von 300 ist extrem stark, doch die Werte von Granforgita selbst sind es leider nicht. Granforgita hat einen Angriffswert von 155.

Da Riesenhammer eine Stahl-Attacke ist, muss Granforgita mit anderen Stahl-Angreifern verglichen werden. Und in der Spitze gibt es da deutlich bessere Kandidaten:

  • Metagross z.B. hat einen Wert von 257
  • Die speziellen Necrozma-Formen haben 277
  • Zacian in der Königsform zählt 332
  • Zamazenta in der Königsform hat 250
  • Dialga hat 275
  • Melmetal kommt auf 226

Die Liste geht weiter. Kurz: Granforgita selbst ist durch seinen Angriffswert leider kein Top-Angreifer. Der Riesenhammer wird Granforgita mit Sicherheit zu einem guten Stahl-Angreifer in Raids machen – doch in die Top-Top-Top-Gruppe wird es voraussichtlich nicht aufsteigen.

Und wie ist es im PvP? Das bleibt noch abzuwarten. Grundsätzlich gilt, dass Granforgita in Super- und Hyperliga eh schon eine gute Wahl ist. Riesenhammer hat in Kämpfen einen Wert von 130 – das ist sehr hoch. Abzuwarten bleibt, wie viel Energie die Attacke brauchen wird und wie schnell sie auflädt.

Sollte man Riesenhammer schnell einsetzen können, könnte das nochmal ein echtes Upgrade für Granforgita im PvP werden. Aber: Hier bleibt abzuwarten, wie die Energie-Werte letztendlich aussehen.

Mehr zum Thema
Ihr dachtet, ihr fangt in Pokémon GO nur Monster, aber eigentlich habt ihr Bilder für eine KI gesammelt
von Benedikt Schlotmann
So erhaltet ihr das neue Monster Sensect in Pokémon GO – Alle Infos zu Käferkrabbelei
von Paul Kutzner
Pokémon GO deutet starkes Pokémon für den nächsten Community Day an, das ihr sonst nie im Freien fangen könnt
von Max Handwerk

Während Granforgita den Hammer auspackt, schwirren in Pokémon GO die Käfer los. Aktuell steht alles im Zeichen der Käferkrabbelei. Vor allem das neue Pokémon Sensect, das sich zu Keradar und Maritellit weiterentwickelt, ist da interessant. Wie ihr Sensect in Pokémon GO fangt, lest ihr hier.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Tipps für PokéStops

Ihr dachtet, ihr fangt in Pokémon GO nur Monster, aber eigentlich habt ihr Bilder für eine KI gesammelt

Pokémon GO Community Day April 2026

Pokémon GO deutet starkes Pokémon für den nächsten Community Day an, das ihr sonst nie im Freien fangen könnt

Pokemon GO Fashion Raid Tag

Pokémon GO erhöht für 3 Stunden die Chance auf 11 seltene Shinys, doch dafür müsst ihr aktiv werden

Pokemon GO Hyperball

Pokémon GO: Fans vermuten eine ganz besondere Überraschung im nächsten Elektro-Event

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx