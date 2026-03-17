Die neue stärkste Attacke in Pokémon GO ist der Hammer, doch so richtig scheppert sie wohl nicht

In Pokémon GO packt Granforgita den Hammer aus und kloppt sich damit in die Attacken-Ranglisten. Wie doll die Attacke scheppert, lässt sich schon jetzt abschätzen.

Was ist das für eine Attacke? Spannende Neuigkeiten in Pokémon GO: Forgita, das Stahl-Fee-Pokémon, erhält seinen eigenen Community Day.

Das bedeutet nicht nur, dass ihr das kleine Monster einfacher als Shiny bekommen könnt. Nein, es gibt auch News in Sachen Attacken: Granforgita, die letzte Forgita-Entwicklung, lernt ab dem Community Day nämlich die Attacke Riesenhammer .

Und die kann sich sehen lassen. Der Riesenhammer scheppert nämlich mit 300 Schaden in Arena- und Raidkämpfen in die Meta. Damit ist die Attacke ganz oben in der Lade-Attacken-Rangliste, sieht man von Spezialmoves wie Dyna-Attacken ab.

Wird Granforgita damit zum absoluten Hammer-Angreifer in Pokémon GO? Die Antwort lautet: Naja.

Hammer stark, Monster eher so mittel

Lohnt sich der Riesenhammer? Der Grundwert von 300 ist extrem stark, doch die Werte von Granforgita selbst sind es leider nicht. Granforgita hat einen Angriffswert von 155.

Da Riesenhammer eine Stahl-Attacke ist, muss Granforgita mit anderen Stahl-Angreifern verglichen werden. Und in der Spitze gibt es da deutlich bessere Kandidaten:

Metagross z.B. hat einen Wert von 257

Die speziellen Necrozma-Formen haben 277

Zacian in der Königsform zählt 332

Zamazenta in der Königsform hat 250

Dialga hat 275

Melmetal kommt auf 226

Die Liste geht weiter. Kurz: Granforgita selbst ist durch seinen Angriffswert leider kein Top-Angreifer. Der Riesenhammer wird Granforgita mit Sicherheit zu einem guten Stahl-Angreifer in Raids machen – doch in die Top-Top-Top-Gruppe wird es voraussichtlich nicht aufsteigen.

Und wie ist es im PvP? Das bleibt noch abzuwarten. Grundsätzlich gilt, dass Granforgita in Super- und Hyperliga eh schon eine gute Wahl ist. Riesenhammer hat in Kämpfen einen Wert von 130 – das ist sehr hoch. Abzuwarten bleibt, wie viel Energie die Attacke brauchen wird und wie schnell sie auflädt.

Sollte man Riesenhammer schnell einsetzen können, könnte das nochmal ein echtes Upgrade für Granforgita im PvP werden. Aber: Hier bleibt abzuwarten, wie die Energie-Werte letztendlich aussehen.

Während Granforgita den Hammer auspackt, schwirren in Pokémon GO die Käfer los. Aktuell steht alles im Zeichen der Käferkrabbelei. Vor allem das neue Pokémon Sensect, das sich zu Keradar und Maritellit weiterentwickelt, ist da interessant. Wie ihr Sensect in Pokémon GO fangt, lest ihr hier.