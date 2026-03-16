So erhaltet ihr das neue Monster Sensect in Pokémon GO – Alle Infos zu Käferkrabbelei

In Pokémon GO startet das Event Käferkrabbelei. Mit dabei ist Sensect und die Entwicklungen des Monsters, die ihr allesamt zum ersten Mal erhalten könnt, sowie eine erhöhte Chance für mehrere Shinys.

Was ist das für ein Event? Die „Käferkrabbelei“ startet am Dienstag, dem 17. März 2026 um 10:00 Uhr. Das Event läuft bis Montag, den 23. März 2026 um 20:00 Uhr.

Wie erhalte ich Sensect? Im Event könnt ihr erstmals Sensect sowie die Entwicklungen Keradar und Maritellit erhalten. Für die Entwicklung zu Keradar benötigt ihr ein Sensect sowie 25 Bonbons, für die letzte Stufe Maritellit weitere 100 Bonbons.

Sensect könnt ihr in Stufe-1-Raids finden und herausfordern. Das Monster sollte also keine große Hürde darstellen und ihr könnt es alleine besiegen. Zudem wird es einen GO-Pass für das Event geben. Auch hier könnt ihr eine Begegnung mit Sensect als Belohnung erhalten.

Alle Inhalte der Käferkrabbelei

Welche Shiny-Monster gibt es im Event? In der Käferkrabbelei könnt ihr erstmals Thermopod als Shiny finden. Zudem ist die Chance auf die Shiny-Varianten von Paras, Wadribie und Wommel, die durch normale Lockmodule angelockt werden, erhöht.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events könnt ihr in verschiedenen Zeiträumen unterschiedliche Monster durch den Einsatz von normalen Lockmodulen anlocken. Dazu zählen die folgenden:

vom 17. März 2026 um 10:00 Uhr bis zum 19. März 2026 um 10:00 Uhr: Paras* Thermopod*

vom 19. März 2026 um 10:00 Uhr bis zum 21. März 2026 um 10:00 Uhr: Wommel* Thermopod*

vom 21. März 2026 um 10:00 Uhr bis zum 23. März 2026 um 20:00 Uhr: Wadribie* Thermopod*



Außerdem sind die folgenden Boni während des Events im Spiel aktiv:

gesonderter GO-Pass

Event-Feldforschungen mit Items sowie Event-Monstern als Belohnung

Welche Monster gibt es in Raids? Während ihr das neue Monster Sensect in Stufe-1-Raids erhalten könnt, warten außerdem die folgenden Monster in Stufe-3-Raids auf euch:

Pinsir*

Scherox*

Axantor*

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Auch in der Wildnis könnt ihr verschiedene Käfer-Monster finden. Diese sind:

Raupy*

Lithomith*

Thermopod*

Micrick*

Sichlor* (seltener)

Was steckt im GO-Pass des Events? Der GO-Pass: Käferkrabbelei 2026 läuft in der kompletten Zeit des Events. Wie immer gibt es ihn in einer kostenfreien und einer kostenpflichtigen (GO-Pass-Deluxe) Variante. In der günstigsten Variante kostet die kostenpflichtige Version 5,49 €. In beiden Versionen habt ihr bis Mittwoch, den 25. März 2026 um 20:00 Uhr Zeit, um eure Belohnungen abzuholen.

Auch in diesem GO-Pass gibt es wieder Meilensteine, die ihr durch das Erreichen bestimmter Level freischaltet. Diese gewähren euch folgende Boni, die bis zum Ende des Events anhalten:

Rang 1: doppelte Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen mit guten, großartigen oder fabelhaften Würfen

Rang 2: doppelte Menge an Fang-Bonbons (dreifache Menge beim GO-Pass-Deluxe)



Zudem gibt es unter anderem die folgenden Belohnungen in den beiden Varianten

GO-Pass: Begegnung mit Sensect und weiteren Event-Monstern Sternenstaub Erfahrungspunkte Lockmodule Superbälle

GO-Pass-Deluxe: alle Belohnungen vom normalen GO-Pass weitere Begegnungen mit Event-Pokémon Sonderbonbons XL-Sonderbonbons



Nicht nur die Käferkrabbelei wartet in den nächsten Wochen im Spiel auf euch, sondern auch noch viele weitere Events, Raids und Dyna-Monster. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, welche Inhalte wann aktiv sind, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.