In Pokémon GO startet heute, am 11. November, die Raid-Stunde mit Lugia. Wir zeigen euch die besten Konter und alles, was ihr zum Event wissen müsst.

Was passiert bei einer Raid-Stunde? Ein Event dieser Art findet jeden Mittwochabend in Pokémon GO statt. Eine Stunde lang wird die Menge der legendären Raids im Spiel stark erhöht. Auf fast jeder Arena findet ihr dann einen Raid der Stufe 5.

In dieser Woche dreht sich das Event rund um Lugia. Das Pokémon von Typ Psycho und Flug. In diesem Artikel verraten wir euch alles, was ihr zum Event und den Kontern des Raidbosses wissen müsst.

Alle Infos zur Raid-Stunde mit Lugia

Wann geht es los? Das Event startet zum gewohnten Termin um 18:00 Uhr Ortszeit. Die Eier für die 5er-Raids erscheinen aber bereits einige Minuten vor diesem Startschuss, damit sie pünktlich um 18:00 Uhr schlüpfen.

Welchen Angriff beherrscht es? Lugia bleibt bis zum 16. November um 22:00 Uhr in Pokémon GO. Fangt ihr es in der Zeit, lernt es die besondere Attacke Luftstoß.

Gibt es Shiny Lugia? Ja, die schillernde Version ist bereits im Spiel aktiv und ihr habt auch heute, während der Raid-Stunde, die Chance, es zu fangen.

So sieht Shiny Lugia im Spiel aus

Die besten Konter gegen Lugia

Um bestens auf das Event vorbereitet zu sein, solltet ihr euch vorher schon mal ein Team zusammenstellen. Damit wird die Wartezeit in der Lobby dann auch sicher nicht zu knapp.

Bedenkt, dass Lugia aufgrund ihrer Typen besonders anfällig gegen Angriffe der Typen Elektro, Unlicht, Eis, Geist und Gestein ist. Daraus bildet sich ein breites Feld der Angreifer, die ihr im Raid zum Konter verwenden könnt.

Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball

Kyurem (Schwarz) mit Dunkelklaue und Blizzard

Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß

Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Darkrai mit Standpauke und Spukball

Raikou mit Donnerschock und Stromstoß

Despotar mit Biss und Steinkante

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Mewtu mit Psychoklinge und Spukball

Weitere starke Konter gegen Lugia in Pokémon GO findet ihr hier.

Werdet ihr heute an der Raid-Stunde mit Lugia teilnehmen oder lasst ihr das Event aus? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und verratet uns den Grund für eure Entscheidung.

Sind einfach zu wenig Arenen bei euch in der Umgebung? Gute Neuigkeiten: Spieler ab Stufe 38 können jetzt schon PokéStops vorschlagen.