Pokémon GO startet heute Neujahr-Event – Was passiert zu Silvester?

In Pokémon GO startet heute, am 31. Dezember 2021, das Neujahr-Event. Zu Silvester erscheinen viele Kostüm-Pokémon und Shinys sowie Feuerwerk. Wir zeigen euch hier alle Boni des Events.

Wann startet das Event? Heute, am 31. Dezember, geht das Event um 22:00 Uhr Ortszeit los. Das läuft dann noch bis kommenden Dienstag, den 4. Januar 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was bringt das Event? Wir zeigen euch ein paar der Boni hier in der Übersicht und gehen im Artikel noch genauer darauf ein:

Spezialforschung zur Jahreszeit der Herkunft geht weiter

Im Spiel seht ihr Feuerwerk

Die Event-Boni stehen im Zusammenhang mit Eiern

Eine neue Befristete Forschung startet

Kostüm-Pokémon erscheinen in der Wildnis, in Raids, aus Eiern und als Forschungsbelohnungen

Neue Avatar-Artikel und Sticker

Alle Boni zum Silvester-Event in der Übersicht

Spezialforschung geht weiter: Seit Anfang Dezember forscht ihr bereits an der Spezialforschung zur Saison der Herkunft in Pokémon GO. Zum Silvester-Event soll es damit weitergehen. Details findet ihr hier auf MeinMMO, sobald sie bekannt sind.

Dazu gibt es auch eine neue Befristete Forschung, die mit dem Event startet.

Feuerwerk: Wie ihr das schon von anderen Events kennt, wird es im Spiel Feuerwerk zu sehen geben. Das startet am 31. Dezember um 23:00 Uhr Ortszeit und ist dann bis zum 2. Januar um Mitternacht aktiv.

Event-Boni: Die Boni des Events fokussieren sich auf die ausbrütbaren Eier;

Doppelter Sternenstaub beim Schlüpfen von Pokémon

Doppelte Bonbons beim Schlüpfen von Pokémon

Die Brut-Distanz ist auf die Hälfte reduziert

Welche Kostüm-Pokémon gibt es? Die folgenden Pokémon könnt ihr während des Neujahr-Events mit ihren Kostümen fangen:

Pokémon in der Wildnis:

Pikachu mit Neujahrshut*

Jurob*

Flegmon mit 2020-Brille* (Ja, Flegmon trägt eine veraltete Brille)

Hoothoot mit Neujahrshut*

Damhirplex*

Waumpel mit Partyhut*

Krakeelo

Mit Glück begegnet ihr Ibitak

Feldforschungen mit diesen Belohnungen:

Flegmon mit 2020-Brille*

Hoothoot mit Neujahrshut*

Mit Glück begegnet ihr:

Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Pokémon aus 7-km-Eiern:

Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Flegmon mit 2020-Brille*

Hoothoot mit Neujahrshut*

Pichu mit Neujahrshut

Waumpel mit Partyhut

Raids:

Pokémon, die in der Übersicht mit drei weißen Sternen markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Avatar-Artikel und Sticker: Damit ihr euch passend zum Event schmücken und eure Geschenke verzieren könnt, gibt es im Shop, aus Geschenken und aus PokéStops neue Sticker. Zum Verkleiden eures Avatars findet ihr besondere Gegenstände im Shop.

Das sind:

2022-Brille

Neujahr-Stirnband

Neujahr-Jackenset

Neujahr-Hose

Neujahr-Schuhe

Wie gefällt euch das Neujahr-Event in Pokémon GO? Haben die Entwickler gute Boni und Kostüm-Pokémon gewählt, oder hättet ihr euch da lieber etwas anderes gewünscht? Schreibt uns doch hier in die Kommentare, auf welchen der Inhalte ihr euch am meisten freut.