Pokémon GO: Neuer Promo-Code im Dezember schenkt euch Rauch, Bälle und Ei

In Pokémon GO gibt es im Dezember 2021 einen neuen Promo-Code. Holt euch jetzt das Geschenk auf iOS und Android ab, bevor es zu spät ist.

Was ist das für ein Code? Regelmäßig veröffentlicht das Team von Pokémon GO sogenannte Promo-Codes. Das sind Codes, die ihr einfach im Spiel oder auf einer Webseite eintragen könnt und euch damit in wenigen Sekunden wertvolle Geschenke sichern könnt.

Heute, am 10. Dezember 2021, stieß die Community auf einen neuen Promo-Code. Gebt diesen im Spiel ein:

SWHPH9Z4EMZN7

Ab wann ist der Code gültig? Ihr könnt ihn jetzt in Pokémon GO einlösen. Bisher ist noch nicht bekannt, wie lange er aktiv bleibt, darum solltet ihr euch nicht zu viel Zeit lassen.

Was bringt der Code? Löst ihr den Code ein, dann erhaltet ihr 30 Pokébälle, ein Glücks-Ei und einen Rauch. Insgesamt sichert ihr euch damit also 32 Items für Pokémon GO kostenlos.

Bei euch im Trainer-Tagebuch findet ihr nachdem Einlösen den Eintrag, der euch eure Belohnungen bestätigt

So löst ihr Promo-Codes in Pokémon GO ein

Pokémon GO unterscheidet beim Einlösen der Promo-Codes zwischen Android und iOS. Während Android-Nutzer die Codes einfach im Shop einlösen können, muss man bei iOS einen Umweg über eine Webseite gehen.

Auf Android-Geräten: Wer ein Android-Gerät nutzt, kann den Promo-Code direkt im Spiel einlösen. Dazu klickt ihr in euren Ingame-Shop und scrollt bis nach unten. Am Ende der Seite findet ihr das Eingabefeld “Promos”, in das ihr euren Code eingeben und bestätigen müsst.

Scrollt im Shop von Pokémon GO auf Android ganz nach unten, und tragt bei “Promos” den Code ein

Auf iOS-Geräten: Im Gegensatz zu Android-Geräten könnt ihr den Promo-Code mit einem iOS-Gerät nicht direkt im Spiel einlösen. Damit ihr ihn nutzen könnt, hält Niantic für euch eine spezielle Website bereit, die wir euch hier verlinkt haben: Promo-Code einlösen (via rewards.nianticlabs.com).

Loggt euch mit euren Zugangsdaten für Pokémon GO oder dem verknüpften Konto dort ein und fügt den Promo-Code ein. Startet jetzt Pokémon GO neu und ihr seht im Spiel, dass ihr die Items erhalten habt.

Wie gefällt euch das Geschenk von Niantic? Sind Pokébälle gerade etwas, das euch fehlt oder hättet ihr euch lieber andere Items wie Sternenstücke oder Brutmaschinen gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.