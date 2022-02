Pokémon GO: Johto-Tour in Gold oder Silber? Ihr habt einen Favoriten

Was ist das für eine Umfrage? Wir haben auch am 19. Februar gefragt, welche Edition ihr für die Johto-Tour wählen werdet . Zur Auswahl standen die Antworten „Gold“, „Silber“ und „Noch unsicher“.

Um was geht es? Wer sich für etwa 12 € ein Ticket für die Johto-Tour in Pokémon GO kauft, muss sich vor dem Start des Events entscheiden, welche Version des Tickets er nutzen möchte. Dabei gibt es die Wahl zwischen der silbernen Edition und der goldenen Edition.

Für die Pokémon GO Tour: Johto können Ticket-Käufer sich zwischen der silbernen und goldenen Edition entscheiden. Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, welche Farbe ihr wählt. Und ihr habt einen Gewinner.

Insert

You are going to send email to