Pokémon GO ist immer auf der Suche nach neuen Features und nun sind auch die Fans gefragt. Per Mail lässt Niantic ausgewählte Fans mit darüber bestimmen, welche neuen Ideen im Spiel umgesetzt werden könnten.

Das ist aufgetaucht: Auf reddit hat ein Trainer eine Mail geteilt, die er erhalten hat. Sie stammt direkt von Niantic und lässt den Spieler einige Fragen beantworten.

So muss man sein Spielerlevel, seinen Spielort und ein paar weitere Infos über sich angeben. Danach fragt Niantic aber auch, was einem besonders wichtig im Spiel ist und noch interessanter: Welche neuen Ideen könnte man sich für Pokémon GO vorstellen?

Geheimbasis, Pokémon-Karten und Wesen – Was kann kommen?

Das ist so spannend: Bei der Frage, welche Ideen man sich in Pokémon GO vorstellen kann, zeigt Niantic auch eine Liste an eigenen Ideen, die man wohl hatte. Zu den Ideen zählen:

Einzigartige Posen für Pokémon

Pokémon mit besonderen Fähigkeiten

Pokémon, die spezielle Wesen haben

Monster, die besonders markiert sind, wie etwa durch Bänder oder Medaillen

Pokémon, die zu Charakteren aus der Pokémon-Welt gehören, wie etwa Ash’s Pikachu oder das Nidoking von Giovanni

Schnappschüsse, die ihr von Freunden erhalten könnt

Aufkleber zum Verschicken oder Erhalten

Dekoration für eine Geheimbasis – Solche Orte gab es in anderen Pokémon-Spielen schon und galten als Rückzugsort für den Spieler

Sammelkarten für Pokémon oder für Charaktere aus der Pokémon-Welt

Zusätzlich können Spieler dann auch eigene Ideen eintragen, die sie für Pokémon GO haben.

Können wir solche Schnappschüsse bald an andere Trainer versenden?

Was bedeutet das? Die Liste bietet schon mal eine gute Übersicht darüber, was Niantic alles auf dem Schirm hat. Sachen wie die Geheimbasis oder die besonderen Fähigkeiten und Wesen klingen spannend und nach etwas, was es in Pokémon GO aktuell noch überhaupt nicht gibt.

Wer hat die Mail alles bekommen? Es scheinen nicht viele Trainer eine solche Mail erhalten zu haben. Nur vereinzelt berichten Spieler darüber. Es bleibt also abzuwarten, ob es sich dabei nur um einen kleinen Testlauf handelt oder ob es genauso gewollt war.

Warum macht Niantic solche Umfragen? Darüber lässt sich nur spekulieren. Die letzten neuen Features kamen allerdings nicht so gut bei den Trainern an. Bei den Mega-Entwicklungen wurde beispielsweise über die große Paywall dahinter diskutiert.

Nun möchte sich Niantic vielleicht absichern, ob ein neues Feature tatsächlich eine gute Idee ist oder ob sich Trainer das gar nicht wünschen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was die Spieler in Zukunft in Pokémon GO erwarten können.