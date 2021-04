In Pokémon GO ist seit einigen Tagen nichts mehr von Team GO Rocket zu sehen. Eine Lösung für das Problem wurde jetzt gefunden, bald kommen die fiesen Rüpel und Bosse zurück.

Was ist los bei Team Rocket? Am 10. April verkündeten die Entwickler von Pokémon GO, dass man die Mitglieder von Team GO Rocket vorübergehend im Spiel deaktivieren muss. Da ging es um Fehler, die mit Begegnungen der Rüpel und Bosse zusammenhängen.

Seit dem Zeitpunkt ist quasi Funkstille zu dem Thema. Doch inzwischen ist klar: Die Entwickler konnten eine Lösung für das Problem finden und Team Rocket ist bald wieder im Spiel.

Team Rocket kommt bald zurück – Stand vom 22. April

Was ist neu? Die Entwickler von Pokémon GO haben eine Webseite, auf der man den Status von aktuellen Problemen und Bugs schildert. Eine Liste mit bekannten Fehlern. Dort findet man am 22. April den Eintrag: “Begegnungen mit Rüpeln von Team GO Rocket sorgen manchmal dafür, dass das Spiel einfriert”.

In der genaueren Fehlerbeschreibung heißt es, dass das Spiel einfriert und dann nicht mehr reagiert. Man umging das Problem kurzerhand, indem man Team GO Rocket aus dem Spiel entfernte.

Bei ungelösten Problemen steht dort auf der Seite, dass man noch nachforscht. Beim Rocket-Problem ist der Status: “Wird in einem kommenden Update behoben”.

Wann kommen sie zurück? Ein genaues Datum steht nicht fest. Zudem erläutert Niantic nicht, ob es sich beim bevorstehenden Update um das “nächste” handelt. Was aber klar ist: Die Lösung haben die Entwickler bereits gefunden. Jetzt muss es nur noch in einem Update verarbeitet werden. Weit entfernt dürfte die Wiederveröffentlichung von Team Rocket in Pokémon GO also nicht sein.

Was macht Team Rocket in Pokémon GO?

Wer die Anime-Serie von Pokémon gesehen hat, der kennt von Team Rocket vor allem Jessie, James und Mauzi. In Pokémon GO haben noch viele andere Mitglieder spannende Rollen. Manchmal treten sie in Form von namenlosen Rüpeln auf, die an PokéStops lauern oder Spieler mit Ballons besuchen. Sie belohnen einen nach dem Kampf mit starken Crypto-Pokémon.

Hat man genug von ihnen bekämpft, tritt man gegen die Rocket-Bosse Arlo, Sierra oder Cliff an. Die belohnen die Spieler wieder mit Crypto-Pokémon. Kämpft man gegen den Boss Giovanni, kann man sogar ein legendäres Crypto-Pokémon erhalten.

Warum ist das so wichtig?

Das ist das Problem: Für einige Spieler mag es egal sein, ob sie ein paar Tage lang die Mitglieder von Team GO Rocket nicht bekämpfen können. Doch spätestens mit den Anforderungen für Level 45 kommen Probleme auf. Dafür soll man 100 Rocket Rüpel besiegen, 100 Crypto Pokémon fangen und 50 Team GO Rocket Bosse besiegen.

Wer die benötigten EP bereits gesammelt und alle anderen Aufgaben gelöst hat, der wartet jetzt nur noch auf die Reaktivierung von Team GO Rocket. Trainer meckerten bereits, dass sie jetzt in Pokémon GO nicht leveln können.

Wie seht ihr die Situation in Pokémon GO aktuell? Vermisst ihr Team Rocket in Pokémon GO oder ist es euch völlig egal, dass die Rüpel und Bosse gerade weg sind? Schreibt uns eure Meinung hier auf MeinMMO in die Kommentare und sprecht mit anderen Trainern darüber.

