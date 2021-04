Trainer in Pokémon GO meckern: Durch fiesen Fehler können sie gerade nicht leveln

Aktuell gibt es in Pokémon GO viel Stress von Trainern, die auf Rocket-Rüpel angewiesen sind. Sie können im Moment nicht leveln, da Team Rocket deaktiviert ist.

Das ist der aktuelle Stand: Seit dem 10. April, also mittlerweile 10 Tage lang, sind die Rockets in Pokémon GO deaktiviert. Das liegt an einem kritischen Fehler, der passiert, wenn Trainer auf die Rocket-Begegnung geklickt haben. Ihr komplettes Spiel fror ein und sie mussten neustarten.

Eine Rückkehr der Rocket-Rüpel steht bisher noch aus. Man weiß noch nicht, wann das Feature wieder online geschaltet wird. Das Problem: Zahlreiche Trainer sind auf die Rüpel angewiesen, da sie damit in Pokémon GO leveln.

Trainer sagt: “Ich kann gerade nicht leveln”

Wo genau liegt das Problem? Spätestens auf Level 44 werden Trainer Probleme haben. Wer nämlich Level 45 erreichen will, muss 100 Rocket-Rüpel und 50 Rocket-Bosse bezwingen. Die sind aktuell einfach nicht verfügbar, sodass man dort keinen Fortschritt verzeichnen kann.

Wer also gerade bei Level 44 feststeckt, kann nichts machen, außer abwarten. Es gibt keinerlei Möglichkeit, um die Aufgabe mit den Rocket-Rüpeln abzuschließen.

Das sagen Trainer dazu: Im Subreddit von Pokémon GO gibt es aktuell einen Thread zu dem Thema. Dort schlägt ein User vor, dass man doch zumindest den Sternenstaub-Bonus aus der Rivalen-Woche so lange verlängert, bis die Rocket-Rüpel wieder auftauchen.

Unter dem Thread schreiben dann zahlreiche Trainer, dass sie von dem Verschwinden der Rocket-Rüpel betroffen sind. So heißt es von Spinkick9000: “Hier ist jemand, der bei Level 44 feststeckt. Ich kann tatsächlich nicht weiterleveln bis sie Team Rocket gefixt haben.”

Ein anderer Trainer berichtet, dass er nur noch einen Rocket-Boss für das Level-Up benötigt und das einfach nicht abschließen kann.

Was bleibt nun übrig? Abwarten und Tee trinken ist die Devise für alle Trainer, die auf Level 44 feststecken. Es gibt aber auch Spezialforschungen, für die man Rocket-Rüpel besiegen muss. Das ist aktuell ebenfalls nicht möglich, sodass man dort keinen Fortschritt verzeichnen kann.

Das Rocket-Feature ist einer der zentralen Punkte in Pokémon GO, sodass man durchaus damit rechnen kann, dass mit Hochtouren an einer Lösung gearbeitet wird. Allerdings war die PvP-Liga, ein weiterer zentraler Punkt, nach Cheater-Vorfällen für gleich mehrere Wochen offline. Hier kam es auch erst spät zu einer Lösung.

Außerdem ist das nicht der einzige Fehler, der Pokémon GO gerade beschäftigt. So gibt es Probleme bei den EP für Freundschaften, weshalb Niantic vor der Nutzung von Glückseiern gewarnt hat. Auch hier bleibt die Frage offen, wie lange die Entwickler für einen Fix brauchen. Alle Infos zu diesem Problem findet ihr hier:

Pokémon GO warnt jetzt Spieler vor Nutzung von Glückseiern – Warum?