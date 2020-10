Pokémon GO: Heute einzige Raid-Stunde mit Lavados – So wichtig ist sie

Heute Abend, am 7. Oktober, findet in Pokémon GO die einzige Raid-Stunde von Lavados statt. Wir geben Infos zur Startzeit, den Kontern und der Brauchbarkeit.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jeden Mittwoch in Pokémon GO statt und bringt für eine Stunde auf fast jeder Arena einen legendären Raid.

In dieser Woche dreht sich alles um Lavados. Es ist die einzige Raid-Stunde mit dem legendären Pokémon, denn schon am Freitag erscheint das nächste Monster in den Level-5-Raids.

Alle Infos zur Raid-Stunde mit Lavados

Wann startet die Raid-Stunde? Das Event läuft ab 18:00 Uhr deutscher Zeit und geht bis 19:00 Uhr. Vereinzelt können noch Nachzügler nach 19:00 Uhr auslaufen.

Was sind die besten Konter? Lavados ist von den Typen Feuer und Flug. Es ist daher anfällig gegen die Typen Wasser, Gestein und Elektro. Ihr solltet allerdings vor allem Gestein-Pokémon wählen, da es dagegen eine doppelte Schwäche hat.

Die besten Konter sind:

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Despotar mit Katapult und Steinkante

Brockoloss mit Katapult und Steinhagel

Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel

Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel

Demeteros mit Steinwurf und Steinhagel

Geowaz mit Steinwurf und Steinkante

Alola-Geowaz mit Steinwurf und Steinkante

Wie viele Trainer braucht man für Lavados? Das legendäre Pokémon kann man bereits zu zweit besiegen – sogar auf Level 25. Wir empfehlen euch aber eine Gruppengröße von 4 bis 5 Spielern, damit ihr schneller seid und mehr Raids innerhalb der Stunde absolvieren könnt.

Gibt es Shiny Lavados? Ja! Ihr könnt die schillernde Version von Lavados fangen. Ihr erkennt den Unterschied recht deutlich, denn das Shiny ist dunkler.

Alles zur Shiny-Chance von Lavados erfahrt ihr hier.

Links seht ihr das Shiny Lavados.

Lohnen sich die Lavados-Raids? Das legendäre Pokémon gehört zu den besten Feuer-Angreifern in Pokémon GO. Raids lohnen sich also durchaus und wer noch keine guten Feuer-Angreifer hat, kann damit sein Team verstärken.

Ansonsten ist Lavados noch immer für Shiny-Jäger spannend. Zuletzt gab es Lavados vor über einem Jahr in Raids. Man sollte die Chance also nutzen, bevor es wieder verschwindet.