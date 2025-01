Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Januar 2025

Im Januar 2025 warten wieder einige Raids und Bosse in Pokémon GO auf euch. Wann es welche Bosse für euch gibt, haben wir euch zusammengefasst.

Um welche Raids geht es? Viele seltene und legendäre Pokémon können in Pokémon GO primär durch eine Methode erhalten werden: Raids. Diese gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wobei ihr die legendären Monster in erster Linie in 5-Sterne-Raids erhalten könnt.

Alle Informationen darüber, welche 5-Sterne sowie Mega-Raids euch im Januar 2025 in Pokémon GO erwarten und wann sie verfügbar sind, haben wir für euch zusammengetragen.

Raid-Stunden und Bosse im Januar 2025

Wann laufen die Raid-Stunden? Jede Woche am Mittwoch gibt es im Spiel die sogenannte Raid-Stunde. Sie findet in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr statt und bringt euch die Möglichkeit, ein Pokémon in einer Vielzahl von Arenen herauszufordern.

Neben den Raid-Stunden warten im Januar außerdem noch der Raid-Tag mit Mega-Galagladi am 11. Januar, sowie der Crypto-Raid-Tag am 19. Januar 2025 auf euch.

Habt ihr bei den Raid-Stunden etwas Glück, dann könnt ihr auch die Shiny-Variante eines Pokémon erhalten (*).

Termin Raid-Boss 8. Januar 2025 Palkia* 15. Januar 2025 Palkia* 22. Januar 2025 Deoxys (Angriffs- und Verteidigungsform)* 29. Januar 2025 Dialga*

Alle Raid-Bosse und Mega-Raids im Januar 2025

In der folgenden Tabelle seht ihr, in welchem Zeitraum welche 5-Sterne- und Mega-Raids im Januar 2025 auf euch warten.

Welche Raids lohnen sich besonders? Für den einen oder anderen Trainer könnten im Januar Pokémon dabei sein, die eure Teams durchaus stärken können.

Seid ihr noch auf der Suche nach Drachen-Angreifern, dann könntet ihr euch über Dialga und Palkia freuen. Die beiden Monster lassen sich in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO im Bereich der Drachen-Angreifer finden.

Benötigt ihr noch Verstärkung für euer Kampf-Team, dann solltet ihr einen Blick auf Mega-Schlapor werfen. Während die reguläre Variante des Monsters nur den Typ Normal besitzt, wird bei der Mega-Entwicklung von Schlapor noch der Typ Kampf ergänzt.

Nicht nur Raids warten im Januar im Spiel auf euch. Auch die Rampenlicht-Stunden sind wieder mit dabei und bringen euch jeden Dienstag ein Pokémon und einen Bonus mit. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den Rampenlicht-Stunden im Januar 2025 in Pokémon GO.