Mit PlayStation Stars hatte Sony ein Treueprogramm für die PlayStation vorgestellt. Ab morgen, dem 13. Oktober 2022, könnt ihr das Programm auch in Deutschland nutzen. MeinMMO stellt euch alle wichtigen Informationen vor, die ihr wissen müsst.

Was ist PlayStation Stars überhaupt? PlayStation Stars ist ein Treueprogramm von Sony für die PlayStation. Ihr sammelt bei verschiedenen Aktionen Punkte und digitale Sammelobjekte. Die Punkte könnt ihr für verschiedene Dinge ausgeben, während ihr die Sammelobjekte ausstellen könnt. Es ist also ein zusätzlicher Anreiz für Spieler, die viel im PlayStation-Kosmos unterwegs sind.

PlayStation Stars – So meldet ihr euch an

Wie melde ich mich an? Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr an dem Programm teilnehmen könnt. Über eure PS4 oder PS5 könnt ihr euch nicht direkt anmelden, was ziemlich ärgerlich ist:

1. Möglichkeit: Auf der Hauptseite des offiziellen PlayStation Stores gibt es eine Registerkarte für PlayStation Stars. Hier loggt ihr euch mit eurem PS-Konto ein und befolgt die Anweisungen auf dem Bildschirm.

2. Möglichkeit: Ihr installiert euch die PlayStation App auf eurem Handy und loggt euch darüber ein. Auch hier befolgt ihr dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Welche Möglichkeit ist besser? Zu Beginn würden wir euch die App empfehlen und das hat einen einfachen Grund: Die Belohnungen und laufende Kampagnen von Sony könnt ihr aktuell nur über die App einsehen und nicht über den PC. Sollte sich etwas ändern, updaten wir den Artikel.

PlayStation Stars Punkte sammeln – So geht’s

Was sind das für Punkte? Mit dem „PlayStation Stars“-Programm erhaltet ihr Punkte für verschiedene Aufgaben. Diese könnt ihr wiederum für verschiedene Belohnungen ausgeben. Das ist also in gewisser Weise eine neue digitale Währung auf der PS4 und PS5.

Wie lange sind die Punkte gültig? Sobald ihr Punkte erhalten habt, sind diese 24 Monate lang gültig. Ihr solltet sie also rechtzeitig ausgeben, denn sie verfallen irgendwann.

Wofür gibt es Punkte? Punkte könnt ihr über verschiedene Aktionen verdienen:

Durch das Abschließen von bestimmten Aufgaben oder „Kampagnen“ von PlayStation.

Als PS-Plus-Abonnent bekommt ihr 4 % eures Einkaufs in Punkten zurück.

Für Vorbestellungen im PS Store gibt es ebenfalls Punkte. Sony schreibt euch diese Punkte später dann auf euer Konto gut.

Wofür gibt es keine Punkte?

Wenn ihr Spiele im PS Store kauft und kein Abonnement von PS Plus besitzt.

Wenn ihr physische Spiele etwa bei Amazon kauft. Hierfür gibt es auch keine Punke.

Kotaku berichtet, dass ihr auch nachträglich für bestimmte Käufe keine Punkte bekommt.

Sammelobjekte, kostenlose Spiele und Guthaben – Diese Belohnungen gibt es

Welche Belohnungen gibt es? Die Belohnungen, die ihr mit PlayStation Stars freischalten könnt, fallen sehr unterschiedlich aus. Der Hauptinhalt von Playstation Stars sind digitale Sammelobjekte, die ihr in einer Vitrine ausstellen könnt. Und dann könnt ihr noch Punkte sammeln, die ihr für verschiedene Dinge ausgeben könnt. Die einzelnen Belohnungen stellen wir euch noch mal gesondert vor:

Digitale Sammelobjekte

Was ist das? Die digitalen Sammlerstücke werden entweder als direkte Belohnungen für das Abschließen von Kampagnen oder durch den Tausch von Punkten verdient. Diese Sammelobjekte könnt ihr anschließend auf eurem Profil ausstellen. Laut Sony sollen diese Objekte sonst keinen weiteren Nutzen haben und es soll sich auch nicht um NFTs handeln. Es sind also rein kosmetische Objekte ohne spielerischen Nutzen. Zu den vorgestellten Collectibles gehören etwa

Die PlayStation 3

Punto der Gondolier aus Ape Escape 2

PocketStation

Toro und Kuro feiern Geburtstag

und Polygon Man

Was bedeutet das für mich? Wir gehen davon aus, dass Sony in Zukunft auch die Profilseiten der Spieler überarbeiten wird, damit die Nutzer ihre Trophäen auch zeigen und damit angeben können.

Ein Sammlerstück: Punto der Gondolier aus Ape Escape 2

Kostenlose Spiele im PS Store

Welche Spiele kann man kaufen? Für bestimmte Aktionen sammelt ihr Punkte mit PlayStation Stars. Diese Punkte könnt ihr wiederum für bestimmte Spiele ausgeben. Diese Spiele sind aber bereits festgelegt, ihr könnt also nicht beliebige Spiele im Store kaufen. Aktuell stehen dort folgende Spiele zur Auswahl:

Cult of the Lamb

Hades

It Takes Two

Sekiro: Shadows Die Twice

The Quarry

Diese Spiele sollen bis Ende 2022 verfügbar sein. Anschließend bietet Sony entweder eine neue Auswahl an Spielen an oder erweitert die bisherige Auswahl.

Was kosten die Spiele? Die Preise fallen sehr unterschiedlich aus. Laut dem Online-Magazin Gamerant starten die Preise bei 6.250 Punkten für das Actionspiel Hades und gehen bis zu 17.500 Punkten für das Spiel The Quarry. Hier könnt euch also nicht mit einer handvoll Punkten gleich das beste Spiel kaufen.

Kostenloses Guthaben für den PS Store

Mit den gesammelten Punkten könnt ihr euch auch kostenloses Guthaben für den PS Store kaufen. Anstatt euch digitale Sammelobjekte zu holen, könnt ihr eure Punkte auch in neue Spiele investieren. Dank des Guthabens seid ihr dann auch ziemlich frei, ob ihr euch etwa damit ein neues Spiel kauft.

Wie viel Punkte brauche ich? Das Online-Magazin Gamerant beruft US-Preise. Wir gehen aber davon aus, dass die Preise in Deutschland ähnlich ausfallen werden:

Für 1.250 Punkte bekommt ihr 5 Euro Guthaben

Für 5.000 Punkte bekommt ihr 20 Euro Guthaben.

Wie oft ihr die Punkte für Guthaben einlösen könnt, können wir euch nicht sagen. Wir gehen aber davon aus, dass ihr die Punkte mehrfach für Guthaben eintauschen könnt. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir mehr wissen.

