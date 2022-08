7 Gründe, warum ihr jetzt eine PS5 kaufen solltet

Viele Spiele sind so lang, dass sie euch etliche Wochen beschäftigen. Doch diese 5 Spiele könnt ihr an einem Wochenende durchspielen.

Bei der PS5 setzt Sony beim Sound auf “Tempest 3D Audio.” Das ist eine besondere Audio-Technologie, die laut Sony zu den Hauptfeatures der PS5 gehört. 3D-Audio soll dafür sorgen, dass ihr beim Zocken eine verbesserte räumliche Wahrnehmung bekommt. So hören sich Geräusche realistischer an oder ihr könnt genau hören, von wo der Feind gerade auf euch zugeschlichen kommt.

Außerdem bietet euch die PS5 bei einer Auflösung von 4K 120 FPS. Mit 120 FPS fühlen sich eure Spiele deutlich flüssiger an als in 60 oder sogar nur 30 FPS. Vor allem dann, wenn ihr euch schnell bewegt, wirken Objekte weniger verschwommen.

Solltet ihr euch eine PS5 kaufen und PS Plus abonniert haben, dann schnappt euch auf jeden Fall die Spiele aus der PS Plus Collection. Mit dabei sind etwa Spiele wie God of War, Ratchet & Clank oder Final Fantasy XV.

Die PS Plus Collection steht nur Besitzern einer PS5 mit aktivem Abo zur Verfügung. In der Collection befinden sich etliche Klassiker. Mittlerweile hat Sony jedoch mit Persona 5: Royal einen starken Titel aus seiner Collection ersatzlos gestrichen.

Mit der PS5 hat Sony auch einen neuen Controller veröffentlicht, den sogenannten DualSense-Controller . Im Gegensatz zur Xbox Series X, wo der Controller identisch zur Xbox One ist, hat Sony einige neue Features in den DualSense gepackt. Dazu gehören:

Die PS5 ist die aktuell neuste Konsole von Sony und folgt auf die PS4. Falls ihr euch überlegt, von der PS4 auf die PS5 umzusteigen oder einfach mit der PS5 in den Sony-Kosmos starten wollt, dann findet ihr in unserem Artikel Gründe, warum sich eine PS5 zu kaufen lohnt.

