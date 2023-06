Holt euch einen starken 4K-Fernseher mit mehr als 1.000 Euro Rabatt

Der Philips 65OLED837/12 ist ein solider Fernseher, der auf Funktionalität und Technologie setzt, um euch ein aufregendes Heimkinoerlebnis zu bieten. Und das aktuell richtig günstig!

Derzeit könnt ihr bei MediaMarkt ganze 38 Prozent auf die UVP des Fernsehers sparen und zahlt damit nur 1850€ statt 2999,00 Euro. Ihr bekommt das starke Gerät also mal eben mehr als 1.000,00 Euro günstiger!

Was bietet der Philips 65OLED837/12?

Dieses Modell zeichnet sich allen voran durch seine 4K-Auflösung aus, die in Kombination mit dem vierseitgen Ambilight das Seherlebnis durch die Erweiterung der Bildschirmfarben an der Wand subtil ergänzt. Es verfügt über ein 65-Zoll-OLED-Display und eine P5 Picture Engine mit KI, die für eine sehr hohe Bildqualität sorgt.

Für den Ton verfügt das Gerät über ein Soundsystem mit vier 10W Lautsprechern und einem 30W Subwoofer, das in Zusammenarbeit mit Dolby Atmos entwickelt wurde und für klaren, raumfüllenden Klang sorgt.

Außerdem ist der Philips 65OLED837/12 für Gamer geeignet. Denn nicht nur beseitzt er eine hohe Bildwiederholrate von 120Hz, sondern unterstützt zudem HDMI 2.1, VRR, FreeSync Premium und G-Sync, was für ein flüssiges Spielerlebnis sorgt.

Bildschirmgröße: 165 cm (65 Zoll)

165 cm (65 Zoll) Auflösung: 3840 x 2160 Pixel (4K UHD)

3840 x 2160 Pixel (4K UHD) Panel-Typ: OLED

OLED Bildwiederholrate: 120 Hz

120 Hz Ambilight: 4-seitig

4-seitig Lautsprecher: 4x 10W Lautsprecher und 30W Subwoofer

Vom Design her ist das Gerät schlicht gehalten, mit einem schlanken Metallrahmen und einem Drehständer aus poliertem Aluminium, der für Stabilität sorgt und gleichzeitig für ein modernes Aussehen sorgt, wodurch er sich perfekt in euer Wohnzimmer einfügt!

Für mehr spannende Gaming- und Technik-Deals werft ihr am besten einen Blick in den Ticker, in dem ihr die besten Angebote auf einen Blick findet und so stets über derzeit gute Preise informiert bleibt!