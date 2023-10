Patrick Stewart über nun berühmten Schauspieler: Er sagte nie „Hallo“ oder „Tschüss“, ging einfach nach seinen Szenen

Patrick Stewart teilt eine Anekdote über den Aufstieg eines schweigsamen Schauspieler am Set, der heute weltweit gefeiert wird. MeinMMO verrät euch, was dahintersteckt.

Der Weg zum Ruhm ist häufig mit unerwarteten Wendungen und Überraschungen gepflastert. Patrick Stewart enthüllt in seiner Autobiografie Making It So: A Memoir eine faszinierende Anekdote über einen damals eher unbekannten Schauspieler, der heute weltweit gefeiert wird.

Der schüchterne Neuling, der Hollywood eroberte

Um wen handelt es sich? Es ist die Geschichte von Tom Hardy, einem Namen, der mittlerweile für seine Rollen in Blockbustern wie Inception , The Revenant , The Dark Knight: Rises und Mad Max: Fury Road bekannt ist.

Tom Hardy hat sich einen Platz in den Herzen von Filmfans weltweit erobert, aber seine Karriere begann nicht gerade vielversprechend. Laut Patrick Stewart, unter anderem bekannt als Captain Jean-Luc Picard aus Star Trek: The Next Generation (TNG), war Tom Hardy in seinen jungen Jahren am Set von Star Trek: Nemesis als Shinzon alles andere als gesellig.

In Stewarts eigenen Worten:

Der Schauspieler, der im Film den Bösewicht spielte, war ein seltsamer und einsamer junger Mann aus London. Sein Name war Tom Hardy. Er hat mit niemandem gesprochen. Er sagte nie „Hallo“, sagte nie, „Auf Wiedersehen“. Und er verbrachte seine Zeit mit seiner Freundin in seiner Umkleidekabine. Am Abend seines letzten Drehtages ging er lautlos aus der Tür. Patrick Stewart via Jeuxvideo

Die Szene, von der Stewart spricht, war ein Treffen mit dem damals unbekannten Tom Hardy, der am Set aufgetaucht war, um den Antagonisten zu spielen. Doch anstatt sich vorzustellen oder Höflichkeiten auszutauschen, spielte Hardy einfach seine Szenen und verschwand still und leise.

Das ist jemand, von dem wir nie wieder etwas hören werden – Tom Hardy überzeugte ihm vom Gegenteil

Diese eigenartige Zurückhaltung und Distanziertheit ließ Stewart damals denken, dass man von diesem jungen Schauspieler wohl nie wieder hören würde.

Aber er bewies ihm das Gegenteil. Tom Hardy, der mit persönlichen Dämonen kämpfte, darunter Alkohol- und Drogenprobleme, machte eine beeindruckende Verwandlung durch und ist mittlerweile weltweit bekannt.

Seine Leistungen in den oben genannten Filmen verschafften ihm den Durchbruch. Er entwickelte sich zu einem der gefragtesten Schauspieler und sein Name ist heute mit zahlreichen preisgekrönten Produktionen verbunden. Patrick Stewart freut sich darüber: Nun, es macht mich glücklich, dass er mir das Gegenteil bewiesen hat!