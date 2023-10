Patrick Stewart gesteht: „Ich war ein strenger Bastard bei den Dreharbeiten zu Star Trek“

Der Schauspieler Patrick Stewart enthüllt, dass er während seiner Zeit bei den Dreharbeiten zu Star Trek: The Next Generation nicht immer der angenehmste Kollege war. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Star Trek: The Next Generation (TNG) ist eine der bekanntesten Sci-Fi-Serien und wurde vor fast 30 Jahren ausgestrahlt. TNG ist eine Fortsetzung der Originalserie Star Trek aus den 1960er Jahren und entwickelte sich zu einem großen Erfolg. Die Serie half Schauspieler in den Ruhm zu katapultieren, darunter auch Patrick Stewart, der die Rolle von Captain Jean-Luc Picard übernahm, dem Kommandanten des Raumschiffs USS Enterprise.

Doch Patrick Stewart war nicht immer ein Herzchen zu seinen Kollegen bei den Dreharbeiten, wie er nun in seiner Autobiografie Making It So : A Memoir gesteht.

Patrick Stewart konnte ein strenger Bastard sein

Was genau gesteht der Schauspieler? In einem exklusiven Auszug aus seiner neuen Autobiografie Making It So: A Memoir gibt der britische Schauspieler einen Einblick in die turbulenten Anfänge der Serie und enthüllt, warum er das Set während der ersten Staffel von TNG gestürmt hat.

Die wahre Herausforderung für Stewart bestand darin, den Ernst der Rolle aufrechtzuerhalten, während seine Co-Stars wie Jonathan Frakes (Riker), Denise Crosby (Tasha Yar) und Brent Spiner (Mr. Data) am Set herumalberten und improvisierten.

Für den ernsthaften Schauspieler Stewart war dies ein Dorn im Auge. Er gestand in einem exklusiven Auszug, der von The Hollywood Reporter veröffentlicht wurde: Ich konnte ein schwerer Bastard sein. Seine Erfahrungen bei der Royal Shakespeare Company und am National Theatre hatten ihn geprägt, und er war entschlossen, die Serie ernsthaft anzugehen.

Er schreibt dazu auch:

Meine Erfahrungen bei der Royal Shakespeare Company und dem National Theatre waren intensiv und ernst […] Am TNG- Set wurde ich wütend über das Verhalten meiner Kollegen, und da berief ich die Besprechung ein, bei dem ich die Besetzung wegen Blödsinns belehrte und auf Denise Crosbys Kommentar Wir müssen auch mal Spaß haben, Patrick mit den Worten reagierte: Wir sind nicht hier, Denise, um Spaß zu haben. Patrick Stewart via Hollywood Reporter

Die Reaktion seiner Co-Stars? Ein herzliches Gelächter, das Stewart alles andere als erfreute. Er stürmte wutentbrannt vom Set in seinen Wohnwagen und schlug die Tür zu. Er gesteht: Ich habe es nicht gut gemeistert. Glücklicherweise seien Jonathan Frakes und Brent Spiner zu ihm gekommen, um die Situation zu entschärfen und mit ihm zu sprechen.

Er erzählt, dass Spiner und Frake ihm klarmachten, wie kontraproduktiv es war – und kein gutes Beispiel für effektive Führung – die Besetzung zu belehren und anzumeckern, auch wenn zu viel herumgealbert wurde.

Dazu schreibt er:

Ich hatte es versäumt, die Dynamik am Set richtig einzuschätzen und versuchte, Verhaltensweisen der Royal Shakespeare Company auf Leute zu übertragen, die mit der Arbeitsweise episodischer Fernsehproduktionen vertraut waren – schließlich war das genau das, was wir drehten. Patrick Stewart via Hollywood Reporter

Stewart schreibt, dass die Geschichte im Nachhinein humorvoll sei, doch in diesem Moment war er wenig amüsiert. Er sei zu Beginn nervös gewesen, die Rolle des Star-Trek-Kapitäns zu übernehmen. Die Serie wäre von Brancheninsidern skeptisch betrachtet worden, und der Druck wäre hoch gewesen, die Erwartungen zu erfüllen.

Diese turbulenten Anfänge bei den Dreharbeiten zu Star Trek: The Next Generation sind ein faszinierender Einblick in die Herausforderungen, denen Patrick Stewart als Schauspieler gegenüberstand. Seine Darstellung von Captain Jean-Luc Picard wurde zu einer Ikone des Star-Trek-Universums.

