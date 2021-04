Outriders: Update verbessert Koop auf Xbox, aber ihr solltet trotzdem lieber solo spielen

Der Loot-Shooter Outriders hat ein neues Update erhalten. Das Update soll Probleme mit der Verbindung in Koop-Sessions beheben, allerdings nur auf der Xbox. Wer nun hofft, besser mit Freunden spielen zu können, sollte sich das trotzdem gut überlegen.

Was ist das für ein Update? Am Dienstagabend, den 6. April, haben die Entwickler einige Anpassungen am Backend von Outriders veröffentlicht. Die sollen die „Multiplayer-Erfahrung“ auf der Xbox verbessern (via Twitter).

Die Entwickler raten jedoch dazu, Crossplay zu deaktivieren. Das funktioniert im Moment ohnehin nur zwischen den Konsolen, könnte aber weiter zu Problemen führen. Wer mit Freunden auf der PlayStation spielen will, könnte also eventuell weiterhin Probleme haben.

Generelle Server-Probleme scheint es dagegen immer noch zu geben. Mindestens Spieler auf PS4, PS5 und PC klagen noch immer über Verbindungsabbrüche. Mehr dazu findet ihr in unserem Ticker: Outriders hat Server-Probleme – Das ist der aktuelle Stand zum Server Status

Was war das Problem? Xbox-Spieler hatten bis vor dem Update Schwierigkeiten mit der Verbindung zu Koop-Lobbys. Offenbar kam es zu langen Wartezeiten für das Matchmaking und Spieler konnten nicht zuverlässig zu anderen verbinden.

Das Problem soll nun behoben sein – aber trotzdem solltet ihr aufpassen, wenn ihr Outriders aktuell im Koop spielen wollt.

Bug klaut Loot – Koop könnte Schuld sein

Warum sollte ich nicht im Koop spielen? Aktuell macht ein fieser Bug in Outriders die Runde, der den Spielern ihren kompletten Loot und sogar angelegte Ausrüstung klaut. Betroffene verlieren ihr gesamtes Inventar und stehen dann nackt da.

Woher genau das Problem kommt und wie es behoben werden kann, ist bisher noch nicht festgestellt worden. Trotzdem berichten vermehrt Spieler davon, dass der Bug nur auftaucht, wenn sie einer Koop-Lobby beitreten wollen.

Anscheinend hängt der Fehler mit dem Beitritt eines anderen Spiels bei. Ein Spieler berichtet, dass er einer Koop-Lobby beigetreten ist und dann gekickt wurde (via reddit). Anschließend habe er einen Crash gehabt, als er einer neuen Lobby beitreten wollte und habe dabei sein Inventar verloren.

Die Entwickler arbeiten bereits an einer Lösung und versprechen, den verlorenen Loot wiederherzustellen. So lange solltet ihr den Multiplayer aber vermeiden, um euch zu schützen. Genaueres zum Bug findet ihr in unserem Artikel: Fieser Bug in Outriders klaut all euren Loot – Spieler zeigen Tipp zum Schutz

Was ist eigentlich mit Crossplay? Outriders sollte schon zum Launch Crossplay unterstützen, also das Zusammenspiel von Spielern verschiedener Plattformen. Das funktioniert aktuell aber nicht richtig – es können nur PC-Spieler mit anderen PC-Spielern und Konsolen-Spieler untereinander zocken.

Ein Zusammenspiel zwischen PC und Xbox oder PlayStation ist noch nicht möglich. Die Entwickler arbeiten daran, aber eine Fehlerbehebung sei an die „allgemeinen Patches“ gekoppelt, die gerade getestet werden (via Twitter).

Wenn eure Freunde Outriders auf einer anderen Plattform spielen, werdet ihr also vorerst noch warten müssen, bis ihr zusammenspielen könnt. So lange könnt ihr Outriders auch solo erkunden, wobei das recht schwer sein kann, wie MeinMMO-Autor Benedict Grothaus festgestellt hat:

