One Piece: Ein Strohhutpirat hat 2 verschiedene Namen – Fans klären auf, wie er wirklich heißt

Die Strohhutbande aus One Piece besteht mittlerweile aus einer stattlichen Anzahl an Mitgliedern. Doch ein Name bereitet den Fans Kopfzerbrechen – vor allem, da er im Anime innerhalb von wenigen Sekunden zweimal unterschiedlich geschrieben wurde.

Um wen geht es? Ein Zuschauer hat bemerkt, dass Fischmensch Jinbe – oder doch Jimbei? – innerhalb von wenigen Sekunden innerhalb von Folge 1086 auf zwei unterschiedliche Weisen geschrieben wurde (via reddit.com). Über seinem Kopfgeld wird er als Jinbe bezeichnet und in der japanischen Version auch so ausgesprochen, doch in den Untertiteln wird er als Jimbei bezeichnet.

Der Fan rätselt, welches nun die richtige Schreibweise ist. Er scherzt sogar, dass er One Piece seit 20 Jahren schaut, aber immer noch nicht den Namen dieses Fischmenschen kennen würde. Er wirft den Animatoren sogar vor, dass sie selbst den Namen nicht kennen würden.

Der Fischmensch ist das neuste Mitglied der Strohhutbande. Ihre Abenteuer führen sie nun nach Egghead Island:

Jinbe oder Jimbei? Fans beantworten die Frage

Wie heißt er jetzt wirklich? Ein User klärt auf, dass der Fischmensch je nach Land anders geschrieben wird. Im japanischen Original heißt er Jinbe, im Englischen Jimbei. Das englische Team, das für die Lokalisation zuständig ist, hatte nicht die Zeit, um den Namen auf dem Wanted-Poster zu korrigieren. Auch in Deutschland heißt er übrigens Jimbei.

Das gleiche Phänomen gibt es auch bei anderen Charakteren aus der Crew:

Lysop heißt eigentlich Usopp. Sein eigentlicher Name wird sowohl im Japanischen als auch im Englischen verwendet. Nur in Deutschland hat er die Namensänderung erhalten.

Selbst der Hauptcharakter Ruffy heißt eigentlich gar nicht so. Im Japanischen und Englischen ist sein Name nämlich Luffy.

Was ist der Grund dafür? Das entsprechende Katakana-Schriftzeichen wird im Japanischen je nach Situation unterschiedlich ausgesprochen. Mal hört es sich mehr wie ein N, mal mehr wie ein M an. Das Gleiche ist bei den Buchstaben L und R der Fall.

Das -ei am Ende von Jimbei wird nicht komplett ausgesprochen, sondern eher wie ein langes E. Deshalb wird Jimbei in der japanischen Katakana-Schrift eigentlich nicht Jinbe, sondern Jinbei geschrieben. Auf dem Wanted-Poster steht zwar Jinbe.

Laut User Below_Left haben sich die englischen Übersetzer für die Namensvariante entschieden, die für sie am geschmeidigsten klang. Wollt ihr also den deutschen Namen verwenden, nennt ihr ihn Jimbei. Bleibt ihr lieber beim Original, heißt er Jinbe (mit langem E).

Woher kommt der Name eigentlich? Jimbei kommt vom japanischen Jinbeizame. Das bedeutet übersetzt „Walhai“, von dessen Aussehen sich Schöpfer Eiichiro Oda hat inspirieren lassen.

Um euch nun vollständig zu verwirren: Der Wal wurde im Japanischen nach der traditionellen Jimbei-Kleidung benannt, die ursprünglich zuhause als gemütliche Kleidung getragen wurde. Die Schreibweise des Walhais und der Kleidung ist gleich, doch die Aussprache ist bei beidem dank des N/M-Debakels unterschiedlich.

Wie sich Jimbei in einem Kampf gegen die anderen Strohhüte schlagen würde, das lest ihr im folgenden MeinMMO-Ranking:

